https://sputnikarabic.ae/20221229/شرق-سوريا-يغلي-اشتباكات-ليلية-واحتجاحات-وحظر-تجوال-في-مناطق-سيطرة-الجيش-الأمريكي-1071750425.html

شرق سوريا يغلي... اشتباكات ليلية واحتجاحات وحظر تجوال في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي

شرق سوريا يغلي... اشتباكات ليلية واحتجاحات وحظر تجوال في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي

تتواصل الاحتجاجات والمظاهرات العشائرية الغاضبة من قبل سكان قرى وبلدات ريف دير الزور، ضد ممارسات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات "قسد"، في حين يستمر... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T19:54+0000

2022-12-29T19:54+0000

2022-12-29T19:54+0000

أخبار سوريا اليوم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف دير الزور، باندلاع اشتباكات بين أهالي بلدة غرانيج بريف دير الزور وعناصر حواجز تابعة لقوات "قسد" إثر مقتل أحد أبناء البلدة برصاص مسلحي "مجلس هجين العسكري" التابع لـ "قسد" في بلدة هجين شرقي ديرالزور.ورد عدد من أبناء بلدة غرانيج في ريف دير الزور الشرقي بقطع الطرقات أمام دوريات "التحالف الأمريكي" ومسلحي "قسد" الموالين له حتى يتم تسليم مسلحي "مجلس هجين العسكري" التابع لـ "قسد" الذين قتلوا الشاب عصر اليوم الخميس.إلى ذلك، يستمر أهالي بلدات الحصان والمحيميدة وحوايج البومصعة وزغير جزيرة وحمار البوعمار في ريف دير الزور الغربي، بمظاهراتهم اليومية، لليوم التاسع على التوالي، وسط إغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة، مطالبين بمحاسبة قتلة الفتاتين، وتشكيل مجلس عسكري خاص بقبيلة البكارة وفك الارتباط مع قوات "قسد".وفي هذا السياق، بينت المصادر ،أن أبناء قبيلة البكارة العربية من سكان بلدات زغير جزيرة والكبر والجزرات في ريف دير الزور الغربي، خرجوا ظهر اليوم الخميس، بوقفة احتجاجية، وسط إغلاق الطرقات بالإطارات المطاطية، مطالبين بمحاسبة قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات "قسد" المدعو أحمد الخبيل، وإخراج المعتقلين، وتشكيل مجلس عسكري خاص بقبيلة "البكارة" في المنطقة.وتابعت المصادر بأن الاحتجاجات الغاضبة من قبل أبناء بلدات وقرى دير الزور تستمر على الرغم من محاولات ممثلين عن "قسد" والجيش الأمريكي تجاوز الاحتقان الشعبي وتطويق الانتفاضة الشعبية التي اتسعت رقعتها بشكل يومي، منى خلال لقاء شيوخ ووجهاء مقربين من "قسد" مع قائدها العام "مظلوم عبدي" في مدينة الحسكة قبل أيام، إلا أن ذلك لم يجدي نفعاً، وسط استمرار المتظاهرين وتمسكهم بمطالبهم.في حين تعرض القيادي في "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات "قسد"، المدعو أبو ليث خشام، لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، وذلك في حوايج البومصعة في ريف دير الزور الغربي، دون إصابته.ويوم أمس الأربعاء، أقدم مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية يرتدون الزيّ المدني، وقد ينتمون لخلايا تنظيم "الدولة الإسلامية"، على إطلاق النار بشكل مباشر على المدعو "محمد الرجب" رئيس مجلس دير الزور المدني، في منطقة الحاوي في بلدة الحصان بريف دير الزور الغربي، وذلك أثناء ذهابه إلى المجلس، دون إصابته، في حين شهدت المنطقة استنفاراً لقوات "قسد"، وسط توتر يسود في المنطقة.وفي محافظة الرقة، تستمر قوات "قسد" بفرض حصارها الخانق مع منع للتجوال بشكل تام، لليوم الرابع على التوالي، على أحياء مدينة الرقة،عقب هجوم تعرض له مركز قيادة "الأسايش" الذراع الأمني لها في حي الدرعية في المدينة.وأفادت مصادر محلية في الرقة لـ "سبوتنيك"، بأن الحظر المفروض من قبل "قسد" شمل الأسواق والأحياء والقرى والمخيمات، وسط تكثيف أمني وحواجز ودوريات ثابتة وراجلة تجوب الشوارع والقرى مع منع الأهالي من الخروج من منازلهم بشكل تام تحت طائلة الاعتقال والخطف.ورغم الحصار المفروض، فقد قتل مسلح من "قسد" وأصيب 2 آخرين بجراح بليغة، جراء استهداف صهريج مياه، من قبل مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية في بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب المصادر.وفي محافظة الحسكة، شن مسلحون موالون للجيش الأمريكي حملة مداهمات واعتقالات واسعة بحق أبناء القبائل العربية بعد إطباق الحصار على إحدى البلدات والقرى المجاورة لها، واعتقلوا العشرات من المدنيين.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، بأن المئات من مسلحي "قسد" مدعومين بمدرعات أمريكية داهموا فجر الخميس، 29 ديسمبر/ كانون الأول، عددا كبيرا من المنازل في بلدة "تل حميس" وعددا من القرى المجاورة لها شمال شرقي الحسكة.وأشارت المصادر إلى قيام مسلحي قوات "قسد" باعتقال واختطاف نحو 100 شخص تم إحصائهم حتى الآن من قبائل (الشرابيين) و(شمر) و(الجوالة) و(طيء)، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.وأكدت المصادر أن بلدة تل حميس وقراها تشهد، مساء اليوم الخميس، حالة من الغضب الشعبي مع قطع عدد من الطرقات العامة احتجاجاً منهم على حملة الاعتقال التي نفذت فجر الخميس، حيث تم اعتقال رجال كبار في السن ومدنيين يصل عددهم إلى أكثر من 100 مدني.وتشهد مناطق سيطرة "قسد" والجيش الأمريكي شرقي سوريا حالة من الغضب الشعبي والانتفاضة العشائرية ضد ممارسات "قسد" والاحتلال الأمريكي التي تتركز على سرقة النفط والقمح والثروات وفرض الضرائب ومنع التعليم والتربية وشن حملات التجنيد الإجباري والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين.

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أخبار سوريا اليوم