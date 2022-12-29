عربي
مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين
https://sputnikarabic.ae/20221229/لابيد-أي-حكومة-إسرائيلية-لن-تقبل-بامتلاك-إيران-لسلاح-نووي-ولن-نتردد-في-ممارسة-القوة-1071721177.html
لابيد: أي حكومة إسرائيلية لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي ولن نتردد في ممارسة القوة
لابيد: أي حكومة إسرائيلية لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي ولن نتردد في ممارسة القوة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، أن "أي حكومة إسرائيلية لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي". 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T10:26+0000
2022-12-29T10:26+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_c2dec369e7bb3b110c013b3f2e06ecc5.jpg
ونقل المتحدث الحكومي أوفير جندلمان، عن لابيد، خلال مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو، "قبل أسبوعين أجرينا مناورة مشتركة واسعة النطاق مع سلاح الجو الأمريكي، وكانت هذه المناورة، التي حاكت شن غارة على بُعد آلاف الكيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، أول مناورة أجريت ضمن سلسلة من المناورات المخطط لاجرائها خلال الفترة القليلة المقبلة".وأضاف: "لن نتردد في استخدام المروحيات والطائرات وطياري سلاح الجو في سبيل الدفاع عن إسرائيل من التهديدات سواء كانت قريبة أو بعيدة"، متابعا: "إسرائيل أقوى من كافة أعدائها، ولن نتردد في ممارسة القوة في سبيل الحفاظ على سلامة مواطنينا".وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أكد الثلاثاء الماضي، "ضرورة أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط".وقال كوخافي، في مؤتمر معهد INSS، إن بلاده "أفشلت المخطط الإيراني لنصب مئات الصواريخ في سوريا"، مضيفا "يجب أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط"، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.وأوضح أن "اتفاقا جديدا مع إيران ليس في الأفق، وقد تكون هناك اتفاقية جديدة نعتقد أنها ليست جيدة. لذلك يجب أن يكون لدولة إسرائيل قدرة على إلحاق الضرر بالمشروع النووي".
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_ab8506cba4f7fc7df7db9b5366d885ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

لابيد: أي حكومة إسرائيلية لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي ولن نتردد في ممارسة القوة

10:26 GMT 29.12.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، أن "أي حكومة إسرائيلية لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي".
ونقل المتحدث الحكومي أوفير جندلمان، عن لابيد، خلال مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو، "قبل أسبوعين أجرينا مناورة مشتركة واسعة النطاق مع سلاح الجو الأمريكي، وكانت هذه المناورة، التي حاكت شن غارة على بُعد آلاف الكيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، أول مناورة أجريت ضمن سلسلة من المناورات المخطط لاجرائها خلال الفترة القليلة المقبلة".
وأضاف: "لن نتردد في استخدام المروحيات والطائرات وطياري سلاح الجو في سبيل الدفاع عن إسرائيل من التهديدات سواء كانت قريبة أو بعيدة"، متابعا: "إسرائيل أقوى من كافة أعدائها، ولن نتردد في ممارسة القوة في سبيل الحفاظ على سلامة مواطنينا".
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أكد الثلاثاء الماضي، "ضرورة أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط".
وقال كوخافي، في مؤتمر معهد INSS، إن بلاده "أفشلت المخطط الإيراني لنصب مئات الصواريخ في سوريا"، مضيفا "يجب أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط"، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.
وأوضح أن "اتفاقا جديدا مع إيران ليس في الأفق، وقد تكون هناك اتفاقية جديدة نعتقد أنها ليست جيدة. لذلك يجب أن يكون لدولة إسرائيل قدرة على إلحاق الضرر بالمشروع النووي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала