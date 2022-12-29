https://sputnikarabic.ae/20221229/لابيد-أي-حكومة-إسرائيلية-لن-تقبل-بامتلاك-إيران-لسلاح-نووي-ولن-نتردد-في-ممارسة-القوة-1071721177.html

لابيد: أي حكومة إسرائيلية لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي ولن نتردد في ممارسة القوة

لابيد: أي حكومة إسرائيلية لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي ولن نتردد في ممارسة القوة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، أن "أي حكومة إسرائيلية لن تقبل بامتلاك إيران لسلاح نووي". 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T10:26+0000

2022-12-29T10:26+0000

2022-12-29T10:26+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_c2dec369e7bb3b110c013b3f2e06ecc5.jpg

ونقل المتحدث الحكومي أوفير جندلمان، عن لابيد، خلال مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو، "قبل أسبوعين أجرينا مناورة مشتركة واسعة النطاق مع سلاح الجو الأمريكي، وكانت هذه المناورة، التي حاكت شن غارة على بُعد آلاف الكيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، أول مناورة أجريت ضمن سلسلة من المناورات المخطط لاجرائها خلال الفترة القليلة المقبلة".وأضاف: "لن نتردد في استخدام المروحيات والطائرات وطياري سلاح الجو في سبيل الدفاع عن إسرائيل من التهديدات سواء كانت قريبة أو بعيدة"، متابعا: "إسرائيل أقوى من كافة أعدائها، ولن نتردد في ممارسة القوة في سبيل الحفاظ على سلامة مواطنينا".وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أكد الثلاثاء الماضي، "ضرورة أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط".وقال كوخافي، في مؤتمر معهد INSS، إن بلاده "أفشلت المخطط الإيراني لنصب مئات الصواريخ في سوريا"، مضيفا "يجب أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط"، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.وأوضح أن "اتفاقا جديدا مع إيران ليس في الأفق، وقد تكون هناك اتفاقية جديدة نعتقد أنها ليست جيدة. لذلك يجب أن يكون لدولة إسرائيل قدرة على إلحاق الضرر بالمشروع النووي".

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم