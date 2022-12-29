https://sputnikarabic.ae/20221229/لافروف-روسيا-لن-تتحدث-مع-أي-طرف-على-أساس-صيغة-السلام-التي-طرحها-زيلينسكي-1071713575.html

لافروف: روسيا لن تتحدث مع أي طرف على أساس "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي

لافروف: روسيا لن تتحدث مع أي طرف على أساس "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، أن بلاده لن تتحدث مع أي طرف على أساس "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T04:28+0000

2022-12-29T04:28+0000

2022-12-29T04:53+0000

روسيا

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وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه "من الواضح أن كييف ليس مستعد للحوار من خلال طرح جميع أنواع الأفكار و"صيغة السلام" زيلينسكي بشأن تحقيق انسحاب قواتنا من الأراضي الروسية في دونباس وشبه جزيرة القرم وزابوروجي وخيرسون ودفع تعويضات من جانب روسيا بمساعدة الغرب، والاعتراف بالمحاكم الدولية هي مجرد أوهام طبعا لن نتحدث مع طرف في ظل هذه الظروف.وأضاف لافروف: "دعوني أذكركم أنه فور بدء العملية العسكرية الخاصة، طلب زيلينسكي الجلوس على طاولة المفاوضات لم نرفض واتفقنا على الاجتماع مع ممثليه وأظهرت عدة جولات من المفاوضات ذلك كان من الممكن التوصل إلى اتفاقيات مقبولة للطرفين ومع ذلك فإن عملية التفاوض التي بدأت في فبراير أظهرت افتقار زيلينسكي التام للاستقلالية في اتخاذ القرارات المهمة وبالفعل في أبريل الماضي بناءً على طلب الغرب الذين كانوا مهتمين بمواصلة الأعمال العدائية سرعان ما أوقف المفاوضات وشدد موقفه بحدة".في وقت سابق، أعلن زيلينسكي خلال خطاب على الإنترنت عن رؤيته لخطوات استعادة السلام في أوكرانيا، تتضمن 10 نقاط من بين مقترحاته السلامة النووية، أمن الغذاء وأمن الطاقة وإطلاق سراح جميع الأسرى، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا و "انسحاب القوات الروسية" ووقف الأعمال القتالية و "عودة العدالة" والتصدي لإبادة البيئة ومنع التصعيد، بالإضافة إلى توثيق ( إضفاء الطابع القانوني) لحالة "نهاية الحرب".

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