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لافروف: في حال عادت موسكو إلى العمل المشترك مع الغرب فسيتم ذلك على أسس جديدة
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221229/لافروف-في-حال-عادت-موسكو-إلى-العمل-المشترك-مع-الغرب-فسيتم-ذلك-على-أسس-جديدة-1071712759.html
لافروف: في حال عادت موسكو إلى العمل المشترك مع الغرب فسيتم ذلك على أسس جديدة
لافروف: في حال عادت موسكو إلى العمل المشترك مع الغرب فسيتم ذلك على أسس جديدة
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه في حال عادت موسكو إلى العمل المشترك مع الغرب، فسيتم ذلك على أسس جديدة لأن الأساليب القديمة لم تعد... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T00:39+0000
2022-12-29T01:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيرغي لافروف
أخبار أوكرانيا
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موسكو -سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" إن: "أحد الدروس هو أنه في حال وعدنا إلى العمل معا، فسيتعين القيام بذلك على أساس جديد، لأن الأساليب القديمة لم تعد تعمل".وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب حوَّل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى ساحة حرب إعلامية معادية، مؤكدا أن الرئاسة البولندية ساهمت بخفض نتائج عمل المنظمة إلى الصفر.وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك":وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "الغرب ينظر إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أنها أداة لتعزيز مصالحهم الجماعية، وقد تم تحويلها إلى ساحة معارك دعائية".وأضاف لافروف:وفي الأول من الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتحول إلى منظمة هامشية، معتبرا أن بولندا كونها تترأس مجلس المنظمة حاليا وتحفر قبرها.وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: "تفتت الفضاء الأمني في أوروبا كليًا وأصبحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كيانا هامشيا.وأضاف لافروف: "لم يكن رؤساء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الحاليون في السنوات الأخيرة حريصين إطلاقا على كسر هذا الاتجاه السلبي، حيث كان السويديون يترأسون المنظمة في العام الماضي وبعد ذلك توقفوا عن العمل كوسطاء صادقين وباتوا نشيطين في نشر السياسة الغربية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وتابع لافروف بالقول: "في الواقع كان السويديون هم من بدأوا التحضير لجنازة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقد دأب جيراننا البولنديون على حفر قبر هذه المنظمة طوال هذا العام ودمروا ثقافة التوافق".
https://sputnikarabic.ae/20221228/صافرات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--1071711393.html
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روسيا, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا
روسيا, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا

لافروف: في حال عادت موسكو إلى العمل المشترك مع الغرب فسيتم ذلك على أسس جديدة

00:39 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 01:04 GMT 29.12.2022)
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Poolوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Pool
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يتبع
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه في حال عادت موسكو إلى العمل المشترك مع الغرب، فسيتم ذلك على أسس جديدة لأن الأساليب القديمة لم تعد تعمل.
موسكو -سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" إن: "أحد الدروس هو أنه في حال وعدنا إلى العمل معا، فسيتعين القيام بذلك على أساس جديد، لأن الأساليب القديمة لم تعد تعمل".
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أمس, 22:12 GMT
وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب حوَّل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى ساحة حرب إعلامية معادية، مؤكدا أن الرئاسة البولندية ساهمت بخفض نتائج عمل المنظمة إلى الصفر.
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك":
سأكون صريحا: الأمور لا تسير على ما يرام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تم إنشاء المنظمة كمنصة للحوار والتعاون على قدم المساواة، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية كانت هناك أزمة عميقة.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "الغرب ينظر إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أنها أداة لتعزيز مصالحهم الجماعية، وقد تم تحويلها إلى ساحة معارك دعائية".
وأضاف لافروف:
بولندا ترأست المنظمة في عام 2022، وبمواقفها العلنية المعادية لروسيا. وفقا لتقييمنا، نجح البولنديون في شيء واحد فقط، لقد خفضوا فعالية عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى الصفر.
وفي الأول من الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتحول إلى منظمة هامشية، معتبرا أن بولندا كونها تترأس مجلس المنظمة حاليا وتحفر قبرها.
وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي: "تفتت الفضاء الأمني في أوروبا كليًا وأصبحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كيانا هامشيا.
وأضاف لافروف: "لم يكن رؤساء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الحاليون في السنوات الأخيرة حريصين إطلاقا على كسر هذا الاتجاه السلبي، حيث كان السويديون يترأسون المنظمة في العام الماضي وبعد ذلك توقفوا عن العمل كوسطاء صادقين وباتوا نشيطين في نشر السياسة الغربية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وتابع لافروف بالقول: "في الواقع كان السويديون هم من بدأوا التحضير لجنازة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقد دأب جيراننا البولنديون على حفر قبر هذه المنظمة طوال هذا العام ودمروا ثقافة التوافق".
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Воронка от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:57 GMT
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