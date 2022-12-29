https://sputnikarabic.ae/20221229/محكمة-جزائرية-تأمر-بإيداع-مدير-إذاعة-راديو-إم-الحبس-المؤقت-1071744660.html
محكمة جزائرية تأمر بإيداع مدير إذاعة "راديو-إم" الحبس المؤقت
محكمة جزائرية تأمر بإيداع مدير إذاعة "راديو-إم" الحبس المؤقت
أمرت محكمة "سيدي أمحمد" في العاصمة الجزائر، اليوم الخميس، بإيداع مدير إذاعة "راديو-إم"، الصحافي إحسان القاضي، الحبس المؤقت، حسب ما علمته وكالة "سبوتنيك" من... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T16:39+0000
2022-12-29T16:39+0000
2022-12-29T16:39+0000
الجزائر
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102022/39/1020223989_0:156:3372:2053_1920x0_80_0_0_631a7b5dd4901814be2fe93a5a19acc4.jpg
الجزائر- سبوتنيك. وقالت جهة الدفاع لوكالة "سبوتنيك" إن "القاضي إحسان توبع بجنح منها المادة 96 من قانون العقوبات، التي تنص على تسليط عقوبة من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات، على كل من يوزع أو يضع للبيع، أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات، أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".كما توبع القاضي، بموجب "المادة 01 من الأمر 77-03 المؤرخ عام 19-02-1977" حول جنحة جمع التبرعات بدون رخصة.واعتقلت قوات الأمن الجمعة الماضية إحسان القاضي من مقر سكنه، حسب ما نشره أفراد عائلته، كما قامت قوات الأمن بعدها بـ24 ساعة، بمداهمة مقر "أنترفاس ميديا" الذي يبث إذاعة "راديو أم" وقامت بتشميعه.يذكر أن هذه ليست المتابعة القضائية الأولى التي يواجهها إحسان القاضي، حيث أيد مجلس قضاء الجزائر، الأحد الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاصي بإدانته بستة أشهر حبس نافذ ( دون إيداع ) وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (حوالي 370 دولار أمريكي)، بعد متابعة حركها ضده وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر.
https://sputnikarabic.ae/20211122/تبون-يشرف-على-تنصيب-أعضاء-المحكمة-الدستورية-الجزائرية-1050774602.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102022/39/1020223989_214:0:3158:2208_1920x0_80_0_0_f49688a3789a01e1e11a36951d617859.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار العالم العربي
الجزائر, أخبار العالم العربي
محكمة جزائرية تأمر بإيداع مدير إذاعة "راديو-إم" الحبس المؤقت
تابعنا عبر
أمرت محكمة "سيدي أمحمد" في العاصمة الجزائر، اليوم الخميس، بإيداع مدير إذاعة "راديو-إم"، الصحافي إحسان القاضي، الحبس المؤقت، حسب ما علمته وكالة "سبوتنيك" من دفاع المتهم.
الجزائر- سبوتنيك. وقالت جهة الدفاع لوكالة "سبوتنيك" إن "القاضي إحسان توبع بجنح منها المادة 96 من قانون العقوبات، التي تنص على تسليط عقوبة من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات، على كل من يوزع أو يضع للبيع، أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات، أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
22 نوفمبر 2021, 12:57 GMT
كما توبع القاضي، بموجب "المادة 01 من الأمر 77-03 المؤرخ عام 19-02-1977" حول جنحة جمع التبرعات بدون رخصة.
واعتقلت قوات الأمن الجمعة الماضية إحسان القاضي من مقر سكنه، حسب ما نشره أفراد عائلته، كما قامت قوات الأمن بعدها بـ24 ساعة، بمداهمة مقر "أنترفاس ميديا" الذي يبث إذاعة "راديو أم" وقامت بتشميعه.
يذكر أن هذه ليست المتابعة القضائية الأولى التي يواجهها إحسان القاضي، حيث أيد مجلس قضاء الجزائر
، الأحد الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاصي بإدانته بستة أشهر حبس نافذ ( دون إيداع ) وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (حوالي 370 دولار أمريكي)، بعد متابعة حركها ضده وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر.