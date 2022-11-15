https://sputnikarabic.ae/20221115/محكمة-جزائرية-تقضي-بسجن-مدير-سابق-لـسوناطراك-15-عاما-1070200153.html

محكمة جزائرية تقضي بسجن مدير سابق لـ"سوناطراك" 15 عاما

محكمة جزائرية تقضي بسجن مدير سابق لـ"سوناطراك" 15 عاما

عاقبت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، المدير العام السابق لمجمع "سوناطراك" للطاقة، عبد المؤمن ولد قدور، بالسجن 15 عاما، وبغرامة قدرها... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T13:26+0000

2022-11-15T13:26+0000

2022-11-15T13:26+0000

الجزائر

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101347/55/1013475501_0:1250:2666:2750_1920x0_80_0_0_f8a21e90ad0aef62c62d012723485f82.jpg

الجزائر– سبوتنيك. وبحسب الإعلام الرسمي، فقد "سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، عقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، ومصادرة كافة الأموال والعقارات المحجوزة في إطار القضية".وأدين ولد قدور فيما يعرف بقضية اقتناء مصفاة "أوغيستا" من طرف سوناطراك، كما حكمت المحكمة على نجله نسيم ولد قدور بعشر سنوات سجنا نافذا، مع تأييد أمر دولي بإلقاء القبض عليه.كذلك، حُكم على زوجة عبد المؤمن ولد قدور، أنيسة أوعبد السلام، بسنتين حبسا نافذا.وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بالسجن ما بين 3 و7سنوات، وأحكام أخرى بالبراءة لمتهمين في القضية.وأقيل ولد قدور في أبريل/نيسان 2019 من رئاسة "سوناطراك"، بعد عامين من توليه المنصب في خضم المظاهرات العارمة التي شهدتها الجزائر بداية من فبراير/شباط من ذات السنة، ضد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.وتم توقيف ولد قدور، بناء على مذكرة توقيف دولية لدى الشرطة الدولية "إنتربول"، في دبي يوم 20 مارس/آذار 2021، لدى وصوله قادما من فرنسا.وفي آب/أغسطس من العام الماضي، تسلمت السلطات الجزائرية ولد قدور المطلوب في قضايا فساد عديدة.

https://sputnikarabic.ae/20210804/مسؤول-جزائري-يجبر-على-العودة-إلى-بلاده-ما-قصة-هروبه-ولماذا-اعتقلته-الإمارات؟-1049762157.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, العالم العربي