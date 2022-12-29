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https://sputnikarabic.ae/20221229/-قائمة-المحظورات-التي-اتخذتها-حركة-طالبان-منذ-توليها-الحكم-1071733749.html
قائمة المحظورات التي اتخذتها حركة "طالبان" منذ توليها الحكم
قائمة المحظورات التي اتخذتها حركة "طالبان" منذ توليها الحكم
أثار قرار حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) بحظر التعليم الجامعي على الفتيات، ردود فعل دولية منددة، باعتباره يسلب الشعب الأفغاني... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

قائمة المحظورات التي اتخذتها حركة "طالبان" منذ توليها الحكم

12:30 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 12:35 GMT 29.12.2022)
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أثار قرار حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) بحظر التعليم الجامعي على الفتيات، ردود فعل دولية منددة، باعتباره يسلب الشعب الأفغاني ونساءه حقا أصيلا، لكن لم يكن هذا القرار الأول للجماعة الحاكمة في البلاد الذي ينظر إليه باعتباره قيدا على حقوق وحريات المواطنين.
قائمة المحظورات التي اتخذتها طالبان منذ توليها الحكم - سبوتنيك عربي
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