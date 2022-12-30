أبرز أحداث عام 2022 في صور

© AFP 2022 / Alexander Platonov/AFPTV لقطة مأخوذة في 6 يناير 2022 من مقطع فيديو لوكالة فرانس برس تم تصويرها في 5 يناير 2022، متظاهرون يقتحمون قاعة مدينة ألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، حيث تخرج الاضطرابات غير المسبوقة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى عن السيطرة بسبب ارتفاع الطاقة الأسعار. قالت تقارير إعلامية في 6 يناير 2022، إن المتظاهرين أخذوا من ضباط الشرطة التروس والغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة في شوارع ألماتي تسببت في مقتل 12 من ضباط الأمن وإصابة 353 شخصًا. جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية وكازاخستان الغنية بالطاقة تواجه أكبر أزمة لها منذ عقود بعد أن تصاعدت الاحتجاجات على مدى أيام من ارتفاع أسعار الوقود وتحولت إلى اضطرابات واسعة النطاق.