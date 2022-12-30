أبرز أحداث عام 2022 في صور

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد توقيع اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية لجمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون في قاعة غورغيفسكي بقصر الكرملين الكبير. في هذا اليوم، قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أربعة مواضيع جديدة إلى روسيا. من اليسار: رئيس إدارة منطقة خيرسون فلاديمير سالدو ورئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي. من اليمين إلى اليسار: رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين. 30 سبتمبر 2022
1/39
© Sputnik . Grigory Sysoev/
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد توقيع اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية لجمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون في قاعة غورغيفسكي بقصر الكرملين الكبير. في هذا اليوم، قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أربعة مواضيع جديدة إلى روسيا. من اليسار: رئيس إدارة منطقة خيرسون فلاديمير سالدو ورئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي. من اليمين إلى اليسار: رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين. 30 سبتمبر 2022
© AP Photo / Vadim Ghirda/Poolتم سحب نعش الملكة إليزابيث الثانية بجوار قصر باكنغهام بعد جنازتها في وستمنستر أبي بوسط لندن، 19 سبتمبر 2022. سيتم دفن الملكة، التي توفيت عن 96 عامًا في 8 سبتمبر، في وندسور إلى جانبها في وقت متأخر. زوجها الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي.
2/39
© AP Photo / Vadim Ghirda/Pool
تم سحب نعش الملكة إليزابيث الثانية بجوار قصر باكنغهام بعد جنازتها في وستمنستر أبي بوسط لندن، 19 سبتمبر 2022. سيتم دفن الملكة، التي توفيت عن 96 عامًا في 8 سبتمبر، في وندسور إلى جانبها في وقت متأخر. زوجها الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي.
© AP Photo / Gregorio Borgiaامرأة مرسومة على وجهها خلال احتجاج على وفاة مهسا أميني، وهي امرأة توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة في إيران، خلال تجمع حاشد في وسط روما، 29 أكتوبر 2022. أميني، 22 عامًا. احتجزت شرطة الآداب الإيرانية امرأة تبلغ من العمر هذا الشهر بزعم ارتدائها الحجاب الإسلامي الإلزامي بشكل "غير لائق".
3/39
© AP Photo / Gregorio Borgia
امرأة مرسومة على وجهها خلال احتجاج على وفاة مهسا أميني، وهي امرأة توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة في إيران، خلال تجمع حاشد في وسط روما، 29 أكتوبر 2022. أميني، 22 عامًا. احتجزت شرطة الآداب الإيرانية امرأة تبلغ من العمر هذا الشهر بزعم ارتدائها الحجاب الإسلامي الإلزامي بشكل "غير لائق".
© AP Photo / Jordan Strauss/Invisionعضو فريق التمثيل، المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز وزوجها بين أفليك، يحضران مكالمة مصورة لعرض خاص لفيلم "تزوجني" (Marry Me) في مسرح DGA، في لوس أنجلوس، 8 فبراير 2022
4/39
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
عضو فريق التمثيل، المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز وزوجها بين أفليك، يحضران مكالمة مصورة لعرض خاص لفيلم "تزوجني" (Marry Me) في مسرح DGA، في لوس أنجلوس، 8 فبراير 2022
© AP Photo / Japan Meteorology Agencyثوران بركان تونغا، 15 يناير 2022
5/39
© AP Photo / Japan Meteorology Agency
ثوران بركان تونغا، 15 يناير 2022
© AFP 2022 / Robyn Beckهذه المجموعة من الصور التي تم إنشاؤها في 28 مارس 2022 تُظهر الممثل الأمريكي ويل سميث (على اليمين) يقترب من الممثل الأمريكي كريس روك على خشبة المسرح، والممثل الأمريكي ويل سميث (يمين) يصفع الممثل الأمريكي كريس روك على خشبة المسرح ، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في دولبي. مسرح هوليوود، كاليفورنيا في 27 مارس 2022.
6/39
© AFP 2022 / Robyn Beck
هذه المجموعة من الصور التي تم إنشاؤها في 28 مارس 2022 تُظهر الممثل الأمريكي ويل سميث (على اليمين) يقترب من الممثل الأمريكي كريس روك على خشبة المسرح، والممثل الأمريكي ويل سميث (يمين) يصفع الممثل الأمريكي كريس روك على خشبة المسرح ، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في دولبي. مسرح هوليوود، كاليفورنيا في 27 مارس 2022.
© AFP 2022 / Jung Yeon-Jeجثث الضحايا، التي يُعتقد أنهم عانوا من السكتة القلبية، مغطاة بملاءات في منطقة الحياة الليلية الشهيرة في إتايوان في سيئول في 30 أكتوبر 2022. عانى العشرات من السكتة القلبية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول في 29 أكتوبر، قال مسؤولون محليون بعد أن احتشد الآلاف في الشوارع الضيقة في حي إتايوان بالمدينة للاحتفال بعيد الهالوين.
7/39
© AFP 2022 / Jung Yeon-Je
جثث الضحايا، التي يُعتقد أنهم عانوا من السكتة القلبية، مغطاة بملاءات في منطقة الحياة الليلية الشهيرة في إتايوان في سيئول في 30 أكتوبر 2022. عانى العشرات من السكتة القلبية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول في 29 أكتوبر، قال مسؤولون محليون بعد أن احتشد الآلاف في الشوارع الضيقة في حي إتايوان بالمدينة للاحتفال بعيد الهالوين.
© Sputnik . Ilia Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
8/39
© Sputnik . Ilia Pitalev/
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
© AP Photo / Noah Bergerكلب يركب عبر مجتمع فوريستهيل في مقاطعة بلاسر، كاليفورنيا، حيث اشتعلت حريق "موسكيتو فاير"، 8 سبتمبر 2022.
9/39
© AP Photo / Noah Berger
كلب يركب عبر مجتمع فوريستهيل في مقاطعة بلاسر، كاليفورنيا، حيث اشتعلت حريق "موسكيتو فاير"، 8 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Ismael Franciscoرجل يكتب على هاتفه المحمول بالقرب من عمود ضخم من الدخان يتصاعد من قاعدة ماتانزاس سوبرتانكر بينما يعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع خلال عاصفة رعدية في ماتانزاس، كوبا، 8 أغسطس 2022. تقول السلطات الكوبية إن البرق ضرب نفط خام خزان النفط في القاعدة، مما أدى إلى اندلاع حريق أدى إلى وقوع أربعة انفجارات.
10/39
© AP Photo / Ismael Francisco
رجل يكتب على هاتفه المحمول بالقرب من عمود ضخم من الدخان يتصاعد من قاعدة ماتانزاس سوبرتانكر بينما يعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع خلال عاصفة رعدية في ماتانزاس، كوبا، 8 أغسطس 2022. تقول السلطات الكوبية إن البرق ضرب نفط خام خزان النفط في القاعدة، مما أدى إلى اندلاع حريق أدى إلى وقوع أربعة انفجارات.
© AP Photo / Jeff Robersonراقصون يؤدون عرضهم خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 4 فبراير 2022.
11/39
© AP Photo / Jeff Roberson
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 4 فبراير 2022.
© Sputnik . Kseniya Naca / الانتقال إلى بنك الصور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في طوكيو، 27 سبتمبر 2022
12/39
© Sputnik . Kseniya Naca/
الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في طوكيو، 27 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Abdul Majeedالسكان المحليون يعبرون نهر سوات بعد هطول أمطار غزيرة على بلدة وادي سوات في البحرين في 31 أغسطس 2022. حلقت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش فوق المناطق المعزولة في شمال باكستان الجبلي في 31 أغسطس والإنقاذ. تضرر الملايين المحاصرين من السكان بسبب أسوأ فيضان في تاريخ البلاد.
13/39
© AFP 2022 / Abdul Majeed
السكان المحليون يعبرون نهر سوات بعد هطول أمطار غزيرة على بلدة وادي سوات في البحرين في 31 أغسطس 2022. حلقت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش فوق المناطق المعزولة في شمال باكستان الجبلي في 31 أغسطس والإنقاذ. تضرر الملايين المحاصرين من السكان بسبب أسوأ فيضان في تاريخ البلاد.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمراسم وداع لرئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف في قاعة كولونايا في موسكو. توفي الرئيس الأول والأخير لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، ميخائيل جورباتشوف ، في 30 أغسطس بعد مرض خطير وطويل الأمد، وكان عمره 91 عامًا.
14/39
© Sputnik . Ramil Sitdikov/
مراسم وداع لرئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف في قاعة كولونايا في موسكو. توفي الرئيس الأول والأخير لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، ميخائيل جورباتشوف ، في 30 أغسطس بعد مرض خطير وطويل الأمد، وكان عمره 91 عامًا.
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Armanطفل يسير وسط أنقاض المنازل المتضررة في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة برمال بإقليم باكتيكا في 23 يونيو 2022. رجال الإنقاذ اليائسون يقاتلون ضد عقارب الساعة وهطول أمطار غزيرة في 23 يونيو للوصول إلى المناطق المعزولة في شرق أفغانستان بعد هزة قوية تسبب الزلزال في مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص وتشريد الآلاف.
15/39
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Arman
طفل يسير وسط أنقاض المنازل المتضررة في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة برمال بإقليم باكتيكا في 23 يونيو 2022. رجال الإنقاذ اليائسون يقاتلون ضد عقارب الساعة وهطول أمطار غزيرة في 23 يونيو للوصول إلى المناطق المعزولة في شرق أفغانستان بعد هزة قوية تسبب الزلزال في مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص وتشريد الآلاف.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورلوحظ كسوف جزئي للشمس عند غروب الشمس بالقرب من نوفوسيبيرسك الروسية.
16/39
© Sputnik . Alexandr Kryazhev/
لوحظ كسوف جزئي للشمس عند غروب الشمس بالقرب من نوفوسيبيرسك الروسية.
© AP Photo / Altaf Qadriيحاول ضابط شرطة في دلهي إيقاف أحد مؤيدي حزب المؤتمر المعارض وهو يرفع أسطوانة غاز الفارغة فوق رأسه خلال احتجاج على ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية في نيودلهي، الهند، 23 مارس 2022.
17/39
© AP Photo / Altaf Qadri
يحاول ضابط شرطة في دلهي إيقاف أحد مؤيدي حزب المؤتمر المعارض وهو يرفع أسطوانة غاز الفارغة فوق رأسه خلال احتجاج على ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية في نيودلهي، الهند، 23 مارس 2022.
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورهدم النصب التذكاري لجنود الجيش السوفيتي - محرري لاتفيا السوفيتية وريغا من الغزاة النازيين. صوت مجلس مدينة ريغا لصالح هدم النصب، وأصدر تعليمات للوكالة المتخصصة بضمان تفكيك النصب التذكاري.
18/39
© Sputnik . Stringer/
هدم النصب التذكاري لجنود الجيش السوفيتي - محرري لاتفيا السوفيتية وريغا من الغزاة النازيين. صوت مجلس مدينة ريغا لصالح هدم النصب، وأصدر تعليمات للوكالة المتخصصة بضمان تفكيك النصب التذكاري.
© AP Photo / Daniel Coleتقف أمام خط المياه المتراجع لمضيق فيردون، جنوب فرنسا، 9 أغسطس 2022. كانت فرنسا في خضم الموجة الحارة الرابعة لهذا العام في هذا اليوم حيث تواجه البلاد ما حذرت الحكومة من أنه أسوأ جفاف تم تسجيله.
19/39
© AP Photo / Daniel Cole
تقف أمام خط المياه المتراجع لمضيق فيردون، جنوب فرنسا، 9 أغسطس 2022. كانت فرنسا في خضم الموجة الحارة الرابعة لهذا العام في هذا اليوم حيث تواجه البلاد ما حذرت الحكومة من أنه أسوأ جفاف تم تسجيله.
© AFP 2022 / John Macdougallمن اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022.
20/39
© AFP 2022 / John Macdougall
من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022.
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصوررجل يودع عائلته في سياق التعبئة الجزئية وأكمل تدريبًا فرديًا على إطلاق النار في ساحة تدريب في منطقة فولغوغراد، وتم إرساله إلى مركز تدريب لإكمال التدريب في برامج التدريب القتالي.
21/39
© Sputnik . Kirill Braga/
رجل يودع عائلته في سياق التعبئة الجزئية وأكمل تدريبًا فرديًا على إطلاق النار في ساحة تدريب في منطقة فولغوغراد، وتم إرساله إلى مركز تدريب لإكمال التدريب في برامج التدريب القتالي.
© AP Photo / Harley Palangchaoسقوط صخور بينما كانت مركبة تتفاوض على طريق خلال زلزال وقع في باوكو بمقاطعة ماونتن بالفلبين يوم 27 يوليو 2022. تسبب زلزال قوي في مقتل بعض الأشخاص وإصابة العشرات في شمال الفلبين، حيث تسبب الزلزال في حدوث انهيارات أرضية صغيرة و دمرت المباني والكنائس ودفعت الحشود المذعورة والمرضى في المستشفيات في العاصمة إلى الاندفاع في الهواء الطلق. واصيب راكب بعد اصطدام صخرة بالمركبة.
22/39
© AP Photo / Harley Palangchao
سقوط صخور بينما كانت مركبة تتفاوض على طريق خلال زلزال وقع في باوكو بمقاطعة ماونتن بالفلبين يوم 27 يوليو 2022. تسبب زلزال قوي في مقتل بعض الأشخاص وإصابة العشرات في شمال الفلبين، حيث تسبب الزلزال في حدوث انهيارات أرضية صغيرة و دمرت المباني والكنائس ودفعت الحشود المذعورة والمرضى في المستشفيات في العاصمة إلى الاندفاع في الهواء الطلق. واصيب راكب بعد اصطدام صخرة بالمركبة.
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جيورجيا ميلوني، لحضور حفل تسليم في قصر شيغي في روما في 23 أكتوبر 2022. تم تعيين زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني رئيسة للوزراء في 21 أكتوبر 2022 بعد فوز حزبها التاريخي في الانتخابات، لتصبح الأولى امرأة ترأس حكومة في إيطاليا.
23/39
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto
وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جيورجيا ميلوني، لحضور حفل تسليم في قصر شيغي في روما في 23 أكتوبر 2022. تم تعيين زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني رئيسة للوزراء في 21 أكتوبر 2022 بعد فوز حزبها التاريخي في الانتخابات، لتصبح الأولى امرأة ترأس حكومة في إيطاليا.
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
24/39
© Photo / Swedish Coast Guard
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Erika Santelices صبي يقف خارج منزله في أعقاب إعصار فيونا في إل سيبو، جمهورية الدومينيكان، 20 سبتمبر 2022. تسبب الإعصار فيونا في هطول أمطار غزيرة على جمهورية الدومينيكان ومقتل شخص واحد، بعد حدوث فيضانات كبيرة في بورتوريكو وانتشار القوة انقطاع التيار الكهربائي عبر كل من جزر الكاريبي.
25/39
© AFP 2022 / Erika Santelices
صبي يقف خارج منزله في أعقاب إعصار فيونا في إل سيبو، جمهورية الدومينيكان، 20 سبتمبر 2022. تسبب الإعصار فيونا في هطول أمطار غزيرة على جمهورية الدومينيكان ومقتل شخص واحد، بعد حدوث فيضانات كبيرة في بورتوريكو وانتشار القوة انقطاع التيار الكهربائي عبر كل من جزر الكاريبي.
© Sputnik . Syrgak Baktyjarov / الانتقال إلى بنك الصورالاشتباكات المسلحة على الحدود بين قرغيزيا وطاجيكستان، 16 سبتمبر 2022
26/39
© Sputnik . Syrgak Baktyjarov/
الاشتباكات المسلحة على الحدود بين قرغيزيا وطاجيكستان، 16 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Steve Helber/POOLUS actors Amber Heard (L) and Johnny Depp watch as the jury leaves the courtroom at the end of the day at the Fairfax County Circuit Courthouse in Fairfax, Virginia, May 16, 2022. - US actor Johnny Depp sued his ex-wife Amber Heard for libel in Fairfax County Circuit Court after she wrote an op-ed piece in The Washington Post in 2018 referring to herself as a "public figure representing domestic abuse."
27/39
© AFP 2022 / Steve Helber/POOL
US actors Amber Heard (L) and Johnny Depp watch as the jury leaves the courtroom at the end of the day at the Fairfax County Circuit Courthouse in Fairfax, Virginia, May 16, 2022. - US actor Johnny Depp sued his ex-wife Amber Heard for libel in Fairfax County Circuit Court after she wrote an op-ed piece in The Washington Post in 2018 referring to herself as a "public figure representing domestic abuse."
© AFP 2022 / Alexander Platonov/AFPTV لقطة مأخوذة في 6 يناير 2022 من مقطع فيديو لوكالة فرانس برس تم تصويرها في 5 يناير 2022، متظاهرون يقتحمون قاعة مدينة ألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، حيث تخرج الاضطرابات غير المسبوقة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى عن السيطرة بسبب ارتفاع الطاقة الأسعار. قالت تقارير إعلامية في 6 يناير 2022، إن المتظاهرين أخذوا من ضباط الشرطة التروس والغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة في شوارع ألماتي تسببت في مقتل 12 من ضباط الأمن وإصابة 353 شخصًا. جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية وكازاخستان الغنية بالطاقة تواجه أكبر أزمة لها منذ عقود بعد أن تصاعدت الاحتجاجات على مدى أيام من ارتفاع أسعار الوقود وتحولت إلى اضطرابات واسعة النطاق.
28/39
© AFP 2022 / Alexander Platonov/AFPTV
لقطة مأخوذة في 6 يناير 2022 من مقطع فيديو لوكالة فرانس برس تم تصويرها في 5 يناير 2022، متظاهرون يقتحمون قاعة مدينة ألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، حيث تخرج الاضطرابات غير المسبوقة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى عن السيطرة بسبب ارتفاع الطاقة الأسعار. قالت تقارير إعلامية في 6 يناير 2022، إن المتظاهرين أخذوا من ضباط الشرطة التروس والغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة في شوارع ألماتي تسببت في مقتل 12 من ضباط الأمن وإصابة 353 شخصًا. جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية وكازاخستان الغنية بالطاقة تواجه أكبر أزمة لها منذ عقود بعد أن تصاعدت الاحتجاجات على مدى أيام من ارتفاع أسعار الوقود وتحولت إلى اضطرابات واسعة النطاق.
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الصورة، الذي يترشح للرئاسة مرة أخرى، يمسك بيد مؤيد بعد التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في ساو باولو، البرازيل، 30 أكتوبر 2022.
29/39
© AP Photo / Andre Penner
الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الصورة، الذي يترشح للرئاسة مرة أخرى، يمسك بيد مؤيد بعد التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في ساو باولو، البرازيل، 30 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Noel Celisعامل توصيل يمرر أشياء إلى رجل داخل منطقة سكنية مسيجة بموجب إغلاق فيروس كورونا في بكين في 11 مايو 2022.
30/39
© AFP 2022 / Noel Celis
عامل توصيل يمرر أشياء إلى رجل داخل منطقة سكنية مسيجة بموجب إغلاق فيروس كورونا في بكين في 11 مايو 2022.
© AFP 2022 / Alex Brandon/POOLقادة مجموعة العشرين يرفعون مجرفة حديقتهم لالتقاط صورة جماعية خلال حدث غرس الأشجار في غابة تامان هوتان رايا نغوراه راي مانغروف، على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية في 16 نوفمبر 2022.
31/39
© AFP 2022 / Alex Brandon/POOL
قادة مجموعة العشرين يرفعون مجرفة حديقتهم لالتقاط صورة جماعية خلال حدث غرس الأشجار في غابة تامان هوتان رايا نغوراه راي مانغروف، على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية في 16 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Sergei Savostyanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، طهران، إيران 19 يوليو 2022
32/39
© Sputnik . Sergei Savostyanov/Pool/
محادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، طهران، إيران 19 يوليو 2022
© AP Photo / Peter Morrisonلوحة جدارية جديدة تُظهر المتنافسين في قيادة حزب المحافظين ريشي سوناك وليز تروس تظهر على جدار في مركز مدينة بلفاست، أيرلندا الشمالية، 16 أغسطس 2022.
33/39
© AP Photo / Peter Morrison
لوحة جدارية جديدة تُظهر المتنافسين في قيادة حزب المحافظين ريشي سوناك وليز تروس تظهر على جدار في مركز مدينة بلفاست، أيرلندا الشمالية، 16 أغسطس 2022.
© AFP 2022 / CNS تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 27 مارس 2022 رجال الإنقاذ يقفون في صمت تكريمًا للضحايا في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الصينية الشرقية في مقاطعة تنغشيان، مدينة ووتشو، في منطقة قوانغشي جنوب الصين. كانت الطائرة من طراز بوينج 737-800 تحلق بين مدينتي كونمينغ وقوانغتشو في 21 مارس عندما سقطت في سفح جبل، وتفتت عند الاصطدام وقتلت جميع ركابها البالغ عددهم 132 شخصا.
34/39
© AFP 2022 / CNS
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 27 مارس 2022 رجال الإنقاذ يقفون في صمت تكريمًا للضحايا في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الصينية الشرقية في مقاطعة تنغشيان، مدينة ووتشو، في منطقة قوانغشي جنوب الصين. كانت الطائرة من طراز بوينج 737-800 تحلق بين مدينتي كونمينغ وقوانغتشو في 21 مارس عندما سقطت في سفح جبل، وتفتت عند الاصطدام وقتلت جميع ركابها البالغ عددهم 132 شخصا.
© AFP 2022 / Franзois-Xavier Marit راقصون يؤدون عرضاً خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
35/39
© AFP 2022 / Franзois-Xavier Marit
راقصون يؤدون عرضاً خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Juni Kriswantoجنود ومدنيون من الجيش الإندونيسي يقدمون احترامهم لضحايا التدافع في ملعب كانجوروهان في مالانج، جاوة الشرقية في 4 أكتوبر 2022. - تم التحقيق مع ضباط شرطة إندونيسيين في 4 أكتوبر بسبب تدافع في ملعب أسفر عن مقتل 125 شخصًا بينهم عشرات الأطفال في واحدة من أكثر الكوارث فتكًا في تاريخ كرة القدم.
36/39
© AFP 2022 / Juni Kriswanto
جنود ومدنيون من الجيش الإندونيسي يقدمون احترامهم لضحايا التدافع في ملعب كانجوروهان في مالانج، جاوة الشرقية في 4 أكتوبر 2022. - تم التحقيق مع ضباط شرطة إندونيسيين في 4 أكتوبر بسبب تدافع في ملعب أسفر عن مقتل 125 شخصًا بينهم عشرات الأطفال في واحدة من أكثر الكوارث فتكًا في تاريخ كرة القدم.
© AP Photo / ASI/NASAفي هذه الصورة التي تم التقاطها من البث المباشر لوكالة ناسا، تتجه المركبة الفضائية لاختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج مباشرة إلى الكويكب ديمورفوس يوم 26 سبتمبر 2022.
37/39
© AP Photo / ASI/NASA
في هذه الصورة التي تم التقاطها من البث المباشر لوكالة ناسا، تتجه المركبة الفضائية لاختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج مباشرة إلى الكويكب ديمورفوس يوم 26 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Martin Mejiaمريض يظهر يديه مصابة بقرحة ناجمة عن جدري القرود في مستشفى أرزوبيسبو لوايزا في ليما، بيرو، يوم 16 أغسطس 2022.
38/39
© AP Photo / Martin Mejia
مريض يظهر يديه مصابة بقرحة ناجمة عن جدري القرود في مستشفى أرزوبيسبو لوايزا في ليما، بيرو، يوم 16 أغسطس 2022.
© Sputnik . Aleksey Savizkiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني شي جين بينغ يتحدثان في افتتاح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني. افتتح المؤتمر القادم للحزب الشيوعي الصيني الحاكم في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
39/39
© Sputnik . Aleksey Savizkiy/
الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني شي جين بينغ يتحدثان في افتتاح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني. افتتح المؤتمر القادم للحزب الشيوعي الصيني الحاكم في قاعة الشعب الكبرى في بكين.