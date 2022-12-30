https://sputnikarabic.ae/20221230/أكبر-سوق-في-العراق-تشهد-ركودا-غير-مسبوق-1071762956.html
أكبر سوق في العراق تشهد ركودا غير مسبوق
أكبر سوق في العراق تشهد ركودا غير مسبوق
تشهد سوق الشورجة، وهي السوق الأكبر في العراق، ركودًا اقتصاديًا غير مسبوق في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:38+0000
2022-12-30T11:38+0000
2022-12-30T11:38+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقال موقع "السومرية" إن ارتفاع سعر صرف الدولار أثّر سلبا على الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، وكذلك على المواطن وقوته اليومي الذي لا يحتمل الارتفاع.وأضاف الموقع أن ما تشهده سوق الشورجة، أحد تداعيات انهيار الدينار العراقي أمام الدولار، ما أثّر سلبا على أصحاب المحال التجارية الذين واجهوا تراجعا كبيرا بحركة البيع والشراء.وانعكس ركود حركة البيع لدى أصحاب المحال بشكل مباشر على أصحاب المهن البسيطة كالحمالين وأصحاب العربات الذين باتوا لا يعرفون مخرجا لتلك الأزمة.وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت الماضي، عن إجراءات جديدة لتوفير الدولار للجمهور، جاء هذا في تصريحات لمستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إنه تم تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي، كمصارف حكومية لتوفير العملة الأجنبية للجمهور، مشيرًا إلى أن توفير العملة الأجنبية يهدف لسد احتياجات مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة وغيرها.وأوضح الياسري أنه تم الاتفاق مع المصارف الثلاثة على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا كارد الذين لديهم حسابات في هذه المصارف، إمكانية تعبئتها بالدولار من 1-10000 بسعر 1470 للجمهور، وللمسافرين بـ1465.وذكر مستشار البنك المركزي أن حاملي البطاقات يمكنهم استخدامها خارج البلاد للتسوق أو سحب نقود بعملة البلد المسافر إليه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
أكبر سوق في العراق تشهد ركودا غير مسبوق
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تشهد سوق الشورجة، وهي السوق الأكبر في العراق، ركودًا اقتصاديًا غير مسبوق في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقال موقع
"السومرية" إن ارتفاع سعر صرف الدولار أثّر سلبا على الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، وكذلك على المواطن وقوته اليومي الذي لا يحتمل الارتفاع.
وأضاف الموقع أن ما تشهده سوق الشورجة، أحد تداعيات انهيار الدينار العراقي أمام الدولار، ما أثّر سلبا على أصحاب المحال التجارية الذين واجهوا تراجعا كبيرا بحركة البيع والشراء.
وانعكس ركود حركة البيع لدى أصحاب المحال بشكل مباشر على أصحاب المهن البسيطة كالحمالين وأصحاب العربات الذين باتوا لا يعرفون مخرجا لتلك الأزمة.
وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت الماضي، عن إجراءات جديدة لتوفير الدولار للجمهور، جاء هذا في تصريحات لمستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المسؤول العراقي إنه تم تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي، كمصارف حكومية لتوفير العملة الأجنبية للجمهور، مشيرًا إلى أن توفير العملة الأجنبية يهدف لسد احتياجات مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة وغيرها.
وأوضح الياسري أنه تم الاتفاق مع المصارف الثلاثة على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا كارد الذين لديهم حسابات في هذه المصارف، إمكانية تعبئتها بالدولار من 1-10000 بسعر 1470 للجمهور، وللمسافرين بـ1465.
وذكر مستشار البنك المركزي
أن حاملي البطاقات يمكنهم استخدامها خارج البلاد للتسوق أو سحب نقود بعملة البلد المسافر إليه.