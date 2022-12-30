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https://sputnikarabic.ae/20221230/اتفاق-مصري-أردني-على-استمرار-العمل-بآلية-دخول-الشاحنات-لكلا-البلدين-لمدة-عامين-1071756608.html
اتفاق مصري أردني على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات لكلا البلدين لمدة عامين
اتفاق مصري أردني على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات لكلا البلدين لمدة عامين
اتفقت كل من الأردن ومصر على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات أراضي كلا البلدين لمدة عامين. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T07:41+0000
2022-12-30T07:41+0000
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ووفق ما نشرته وكالة عمون الأردنية، عقدت اللجنة الفنية "الأردنية – المصرية" المشتركة للنقل البري اجتماعها في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك لتعزيز علاقات النقل بين مصر والأردن.وتضمن الاجتماع بحث آلية دخول الشاحنات والبرادات الأردنية والمصرية محملة أو فارغة إلى أراضي البلدين عبر خط العقبة – نويبع.واتفق الوفدان "على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات أراضي كلا البلدين لمدة عامين لتنتهي في 31/12/2024 بالدخول محملة أو فارعة إلى أراضي البلدين والعودة محملة أو فارغة عبر نفس الخط (العقبة- نويبع)".وتمخضت النقاشات عن اتفاق على "استمرار العمل بآلية دخول الحافلات الأردنية والمصرية بين البلدين والحاصلة على تصريح تشغيل خط نقل الركاب من وزارتي النقل في كلا البلدين طبقا لما هو معمول به سابقا وحتى 31/12/2024".يشار إلى أن الوفد المصري ترأسه الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي، فيما ترأس الجانب الأردني، أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني.طالع أيضا: الأردن يسلم مصر طائرتي نقل عسكري روسيتين طراز "إيل 76 إم إف"
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن
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اتفاق مصري أردني على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات لكلا البلدين لمدة عامين

07:41 GMT 30.12.2022
© AP Photo / Uncreditedالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Uncredited
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اتفقت كل من الأردن ومصر على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات أراضي كلا البلدين لمدة عامين.
ووفق ما نشرته وكالة عمون الأردنية، عقدت اللجنة الفنية "الأردنية – المصرية" المشتركة للنقل البري اجتماعها في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك لتعزيز علاقات النقل بين مصر والأردن.
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وتضمن الاجتماع بحث آلية دخول الشاحنات والبرادات الأردنية والمصرية محملة أو فارغة إلى أراضي البلدين عبر خط العقبة – نويبع.
واتفق الوفدان "على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات أراضي كلا البلدين لمدة عامين لتنتهي في 31/12/2024 بالدخول محملة أو فارعة إلى أراضي البلدين والعودة محملة أو فارغة عبر نفس الخط (العقبة- نويبع)".

كما تضمن الاجتماع بحث آلية دخول الحافلات الأردنية والمصرية إلى أراضي البلدين، والتي تعمل بمقتضى اتفاق سابق.

وتمخضت النقاشات عن اتفاق على "استمرار العمل بآلية دخول الحافلات الأردنية والمصرية بين البلدين والحاصلة على تصريح تشغيل خط نقل الركاب من وزارتي النقل في كلا البلدين طبقا لما هو معمول به سابقا وحتى 31/12/2024".

واشترطت اللجنة ضرورة "مراجعة الجمارك (جمارك نويبع) عند الدخول والخروج حتى التسجيل".

يشار إلى أن الوفد المصري ترأسه الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي، فيما ترأس الجانب الأردني، أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني.
طالع أيضا: الأردن يسلم مصر طائرتي نقل عسكري روسيتين طراز "إيل 76 إم إف"
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