https://sputnikarabic.ae/20221230/الإرياني-يدعو-للضغط-على-أنصار-الله-لوقف-استهدافها-الممنهج-للقطاع-الخاص-في-اليمن-1071763403.html
الإرياني يدعو للضغط على "أنصار الله" لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص في اليمن
الإرياني يدعو للضغط على "أنصار الله" لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص في اليمن
دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة "أنصار الله"، "لوقف استهدافها الممنهج... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:51+0000
2022-12-30T11:51+0000
2022-12-30T11:51+0000
الحرب على اليمن
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وأدان الإرياني "حملة الاستهداف والتشويه المتواصلة التي تشنها قوات الحوثي، بحق إحدى المجموعات التجارية اليمنية، والتي وصلت إلى حد إغلاق شركاتها"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ. نت".وأكد الإرياني أن "استهداف أحد أهم شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي تواصل نشاطها في ظروف قاسية جراء الحرب، يعرض عشرات الآلاف من الأيدي العاملة في مختلف المحافظات، وأسرهم، لخطر فقد مصدر رزقهم".وقال إن "ميليشيا الحوثي تواصل حملة التضييق والابتزاز للبيوت التجارية الكبرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها لدفعها لوقف نشاطها والفرار خارج اليمن، واستبدالها بشركات تجارية تابعة لقياداتها، وإحكام سيطرتها على القطاع الخاص، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221229/اليمن-32-قتيلا-وجريحا-في-مواجهات-بين-قوات-الانتقالي-الجنوبي-وأنصار-الله-1071753101.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الإرياني يدعو للضغط على "أنصار الله" لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص في اليمن
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دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة "أنصار الله"، "لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص، وتحييده عن الصراع، وإسناده للاستمرار في القيام بدوره الحيوي".
وأدان الإرياني "حملة الاستهداف والتشويه المتواصلة التي تشنها قوات الحوثي، بحق إحدى المجموعات التجارية اليمنية، والتي وصلت إلى حد إغلاق شركاتها"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية
"سبأ. نت".
وأكد الإرياني أن "استهداف أحد أهم شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي تواصل نشاطها في ظروف قاسية جراء الحرب، يعرض عشرات الآلاف من الأيدي العاملة في مختلف المحافظات، وأسرهم، لخطر فقد مصدر رزقهم".
وقال إن "ميليشيا الحوثي تواصل حملة التضييق والابتزاز للبيوت التجارية الكبرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها لدفعها لوقف نشاطها والفرار خارج اليمن، واستبدالها بشركات تجارية تابعة لقياداتها، وإحكام سيطرتها على القطاع الخاص، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة".
وتسيطر جماعة "أنصار الله"
منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.