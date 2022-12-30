عربي
الرئيس الصيني: بكين مستعدة للتنسيق مع روسيا في ما يخص سياسة العمل الأحادي ولحماية سيادة وأمن البلدين
https://sputnikarabic.ae/20221230/الإرياني-يدعو-للضغط-على-أنصار-الله-لوقف-استهدافها-الممنهج-للقطاع-الخاص-في-اليمن-1071763403.html
الإرياني يدعو للضغط على "أنصار الله" لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص في اليمن
الإرياني يدعو للضغط على "أنصار الله" لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص في اليمن
دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة "أنصار الله"، "لوقف استهدافها الممنهج... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:51+0000
2022-12-30T11:51+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103995/54/1039955441_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_6254c41bd42aa85df0b060746d422f9c.jpg
وأدان الإرياني "حملة الاستهداف والتشويه المتواصلة التي تشنها قوات الحوثي، بحق إحدى المجموعات التجارية اليمنية، والتي وصلت إلى حد إغلاق شركاتها"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ. نت".وأكد الإرياني أن "استهداف أحد أهم شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي تواصل نشاطها في ظروف قاسية جراء الحرب، يعرض عشرات الآلاف من الأيدي العاملة في مختلف المحافظات، وأسرهم، لخطر فقد مصدر رزقهم".وقال إن "ميليشيا الحوثي تواصل حملة التضييق والابتزاز للبيوت التجارية الكبرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها لدفعها لوقف نشاطها والفرار خارج اليمن، واستبدالها بشركات تجارية تابعة لقياداتها، وإحكام سيطرتها على القطاع الخاص، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221229/اليمن-32-قتيلا-وجريحا-في-مواجهات-بين-قوات-الانتقالي-الجنوبي-وأنصار-الله-1071753101.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103995/54/1039955441_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_3fff512a11d32145122f71b68843f761.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي

الإرياني يدعو للضغط على "أنصار الله" لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص في اليمن

11:51 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Muhammed Hemedaوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Muhammed Hemeda
تابعنا عبرTelegram
دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة "أنصار الله"، "لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص، وتحييده عن الصراع، وإسناده للاستمرار في القيام بدوره الحيوي".
وأدان الإرياني "حملة الاستهداف والتشويه المتواصلة التي تشنها قوات الحوثي، بحق إحدى المجموعات التجارية اليمنية، والتي وصلت إلى حد إغلاق شركاتها"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ. نت".
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
اليمن... 32 قتيلا وجريحا في مواجهات بين قوات الانتقالي الجنوبي و"أنصار الله"
أمس, 22:34 GMT
وأكد الإرياني أن "استهداف أحد أهم شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي تواصل نشاطها في ظروف قاسية جراء الحرب، يعرض عشرات الآلاف من الأيدي العاملة في مختلف المحافظات، وأسرهم، لخطر فقد مصدر رزقهم".
وقال إن "ميليشيا الحوثي تواصل حملة التضييق والابتزاز للبيوت التجارية الكبرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها لدفعها لوقف نشاطها والفرار خارج اليمن، واستبدالها بشركات تجارية تابعة لقياداتها، وإحكام سيطرتها على القطاع الخاص، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала