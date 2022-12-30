عربي
الرئيس الصيني: بكين مستعدة للتنسيق مع روسيا في ما يخص سياسة العمل الأحادي ولحماية سيادة وأمن البلدين
https://sputnikarabic.ae/20221230/السلطات-السعودية-تحبط-محاولتي-تهريب-قرابة-3-ملايين-قرص-من-الكبتاغون-داخل-كابلات-كهربائية-فيديو-1071763257.html
السلطات السعودية تحبط محاولتي تهريب قرابة 3 ملايين قرص من الكبتاغون داخل كابلات كهربائية... فيديو
السلطات السعودية تحبط محاولتي تهريب قرابة 3 ملايين قرص من الكبتاغون داخل كابلات كهربائية... فيديو
أعلنت السلطات السعودية تمكنها من إحباط محاولتي تهريب أكثر 2.9 مليون قرص من مخدر الكبتاغون. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:46+0000
2022-12-30T11:46+0000
السعودية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064461657_0:1:1080:609_1920x0_80_0_0_1e8e71caaaa3217c50c4b74e5c8c5481.jpg
ووفق بيان نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تمكنها من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاغون، كانت مُخبأة في إرساليات حاولت دخول المملكة من خلال منفذي الربع الخالي والحديثة.وتفصيلا، قالت الهيئة إنها "تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 2.920.000 حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في كابلات كهربائية وردت عبر المنفذ"، لافتةً إلى أن المضبوطات كانت مخبأة في تجاويف الكابلات.أما المحاولة التي تم ضبطها في منفذ الحديثة، أوضحت الهيئة أنها كانت محاولة تهريب 24.400 حبة من المخدر ذاته، لافتةً إلى أن المهربين خبأوها "داخل عمود الدوران لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ".وناشدت الهيئة الجميع بضرورة "الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية".طالع أيضا: الأمن اللبناني: أحبطنا تهريب 700 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية
https://sputnikarabic.ae/20220222/الأمن-اللبناني-أحبطنا-تهريب-700-ألف-حبة-كبتاغون-إلى-السعودية-1058986925.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064461657_134:0:946:609_1920x0_80_0_0_a39943ad7ccca20d2ce749cf4d4a6f54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, العالم العربي
السعودية, العالم العربي

السلطات السعودية تحبط محاولتي تهريب قرابة 3 ملايين قرص من الكبتاغون داخل كابلات كهربائية... فيديو

11:46 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmadأجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن
أجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات السعودية تمكنها من إحباط محاولتي تهريب أكثر 2.9 مليون قرص من مخدر الكبتاغون.
ووفق بيان نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تمكنها من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاغون، كانت مُخبأة في إرساليات حاولت دخول المملكة من خلال منفذي الربع الخالي والحديثة.
وتفصيلا، قالت الهيئة إنها "تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 2.920.000 حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في كابلات كهربائية وردت عبر المنفذ"، لافتةً إلى أن المضبوطات كانت مخبأة في تجاويف الكابلات.
السلطات السورية تحبط عملية تهريب شحنة مخدرات إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
الأمن اللبناني: أحبطنا تهريب 700 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية
22 فبراير, 10:02 GMT
أما المحاولة التي تم ضبطها في منفذ الحديثة، أوضحت الهيئة أنها كانت محاولة تهريب 24.400 حبة من المخدر ذاته، لافتةً إلى أن المهربين خبأوها "داخل عمود الدوران لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ".

وقال بيان الهيئة إنها نسقت مع "المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على المستقبل للمضبوطات داخل المملكة، وتم القبض عليه".

وناشدت الهيئة الجميع بضرورة "الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية".
طالع أيضا: الأمن اللبناني: أحبطنا تهريب 700 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала