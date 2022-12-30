https://sputnikarabic.ae/20221230/السلطات-السعودية-تحبط-محاولتي-تهريب-قرابة-3-ملايين-قرص-من-الكبتاغون-داخل-كابلات-كهربائية-فيديو-1071763257.html
السلطات السعودية تحبط محاولتي تهريب قرابة 3 ملايين قرص من الكبتاغون داخل كابلات كهربائية... فيديو
السلطات السعودية تحبط محاولتي تهريب قرابة 3 ملايين قرص من الكبتاغون داخل كابلات كهربائية... فيديو
أعلنت السلطات السعودية تمكنها من إحباط محاولتي تهريب أكثر 2.9 مليون قرص من مخدر الكبتاغون. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:46+0000
2022-12-30T11:46+0000
2022-12-30T11:46+0000
السعودية
العالم العربي
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ووفق بيان نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تمكنها من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاغون، كانت مُخبأة في إرساليات حاولت دخول المملكة من خلال منفذي الربع الخالي والحديثة.وتفصيلا، قالت الهيئة إنها "تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 2.920.000 حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في كابلات كهربائية وردت عبر المنفذ"، لافتةً إلى أن المضبوطات كانت مخبأة في تجاويف الكابلات.أما المحاولة التي تم ضبطها في منفذ الحديثة، أوضحت الهيئة أنها كانت محاولة تهريب 24.400 حبة من المخدر ذاته، لافتةً إلى أن المهربين خبأوها "داخل عمود الدوران لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ".وناشدت الهيئة الجميع بضرورة "الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية".طالع أيضا: الأمن اللبناني: أحبطنا تهريب 700 ألف حبة كبتاغون إلى السعودية
https://sputnikarabic.ae/20220222/الأمن-اللبناني-أحبطنا-تهريب-700-ألف-حبة-كبتاغون-إلى-السعودية-1058986925.html
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السعودية, العالم العربي
السلطات السعودية تحبط محاولتي تهريب قرابة 3 ملايين قرص من الكبتاغون داخل كابلات كهربائية... فيديو
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أعلنت السلطات السعودية تمكنها من إحباط محاولتي تهريب أكثر 2.9 مليون قرص من مخدر الكبتاغون.
ووفق بيان نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تمكنها من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.9 مليون حبة كبتاغون
، كانت مُخبأة في إرساليات حاولت دخول المملكة من خلال منفذي الربع الخالي والحديثة.
وتفصيلا، قالت الهيئة إنها "تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب
2.920.000 حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في كابلات كهربائية وردت عبر المنفذ"، لافتةً إلى أن المضبوطات كانت مخبأة في تجاويف الكابلات.
أما المحاولة التي
تم ضبطها في منفذ الحديثة، أوضحت الهيئة أنها كانت محاولة تهريب 24.400 حبة من المخدر ذاته، لافتةً إلى أن المهربين خبأوها "داخل عمود الدوران لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ".
وقال بيان الهيئة إنها نسقت مع "المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على المستقبل للمضبوطات داخل المملكة، وتم القبض عليه".
وناشدت الهيئة الجميع بضرورة "الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية".