https://sputnikarabic.ae/20221230/المعارضة-الفنزويلية-تحل-الحكومة-المؤقتة-برئاسة-خوان-غوايدو-1071780480.html
المعارضة الفنزويلية تحل "الحكومة المؤقتة" برئاسة خوان غوايدو
المعارضة الفنزويلية تحل "الحكومة المؤقتة" برئاسة خوان غوايدو
أعلنت المعارضة الفنزويلية، اليوم السبت، في جلسة استماع ثانية، حل "الحكومة المؤقتة" التي نصبت نفسها برئاسة خوان غوايدو، منذ العام 2019. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T23:27+0000
2022-12-30T23:27+0000
2022-12-30T23:27+0000
العالم
رئاسة فنزويلا
انتخابات فنزويلا
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كاراكاس – سبوتنيك. وقال سكرتير الجمعية الوطنية الفنزويلية، خوسيه انطونيو فيغيريدو، إن "مجموع الأصوات 72 صوتا مؤيدا لحل الحكومة، و29 معارضا و8 امتنعوا عن التصويت".وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد أعلن في الأول من الشهر الجاري، أن سلطات بلاده ستطلق خلال الأيام المقبلة الحوار مع ممثلي المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد.وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي: "في ما يخص السياسة لدينا حوار مع المعارضة كلها. وفي الأيام القريبة القادمة سنطلق حوارا مع كل المعارضة لوضع رؤية للسيناريو المستقبلي للانتخابات من أجل إحراز تقدم في ضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات".وتابع: "سنتحدث مع جميع قوى المعارضة، بما فيها "المنصة الموحدة" في الوقت المناسب. ويجب أن نرى أولا أنها تنفذ وعودها".وأضاف: "نريد انتخابات حرة في فنزويلا، انتخابات حرة من العقوبات وإجراءات أحادية الجانب".يذكر أن المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة استؤنفت بوساطة المكسيك قبل عدة أسابيع، وذلك بعد انقطاع استمر منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20221126/حكومة-فنزويلا-توقع-مع-المعارضة-اتفاقا-جزئيا-ثانيا-1070580592.html
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العالم, رئاسة فنزويلا, انتخابات فنزويلا
العالم, رئاسة فنزويلا, انتخابات فنزويلا
المعارضة الفنزويلية تحل "الحكومة المؤقتة" برئاسة خوان غوايدو
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أعلنت المعارضة الفنزويلية، اليوم السبت، في جلسة استماع ثانية، حل "الحكومة المؤقتة" التي نصبت نفسها برئاسة خوان غوايدو، منذ العام 2019.
كاراكاس – سبوتنيك
. وقال سكرتير الجمعية الوطنية الفنزويلية، خوسيه انطونيو فيغيريدو، إن "مجموع الأصوات 72 صوتا مؤيدا لحل الحكومة، و29 معارضا و8 امتنعوا عن التصويت".
وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد أعلن في الأول من الشهر الجاري، أن سلطات بلاده ستطلق خلال الأيام المقبلة الحوار مع ممثلي المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد.
وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي: "في ما يخص السياسة لدينا حوار مع المعارضة كلها. وفي الأيام القريبة القادمة سنطلق حوارا مع كل المعارضة لوضع رؤية للسيناريو المستقبلي للانتخابات من أجل إحراز تقدم في ضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات".
وتابع: "سنتحدث مع جميع قوى المعارضة، بما فيها "المنصة الموحدة" في الوقت المناسب. ويجب أن نرى أولا أنها تنفذ وعودها".
وأضاف: "نريد انتخابات حرة في فنزويلا، انتخابات حرة من العقوبات وإجراءات أحادية الجانب".
يذكر أن المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة
استؤنفت بوساطة المكسيك قبل عدة أسابيع، وذلك بعد انقطاع استمر منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2021.