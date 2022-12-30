https://sputnikarabic.ae/20221230/بوتين-ناعيا-بيليه-أصبحت-كرة-القدم-رياضة-مفضلة-للملايين-حول-العالم-بسبب-مهارته-الفريدة-1071770026.html
بوتين ناعيا بيليه: أصبحت كرة القدم رياضة مفضلة للملايين حول العالم بسبب مهارته الفريدة
بوتين ناعيا بيليه: أصبحت كرة القدم رياضة مفضلة للملايين حول العالم بسبب مهارته الفريدة
نعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، مشيدا بموهبته التي وصفها بـ"الفريدة". 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T14:18+0000
2022-12-30T14:18+0000
2022-12-30T14:18+0000
مجتمع
فلاديمير بوتين
روسيا
رياضة
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جاء ذلك في رسالة تعزية بعث بها بوتين إلى الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، ونشرها الموقع الإلكتروني للكرملين.وقال بوتين في الرسالة: "أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا لوفاة لاعب كرة القدم البرازيلي العظيم بيليه".وأضاف: "لقد كان إيدسون أرانتس دو ناسيمنتو الابن البارز للشعب البرازيلي، وبفضل موهبته ومهاراته الفريدة [و] لعبته الجميلة والرائعة، أصبحت كرة القدم رياضة مفضلة لملايين الأشخاص حول العالم، بما في ذلك روسيا".وتابع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه "كان محظوظًا للتواصل شخصيا مع هذا الشخص الرائع، وأنه سيحتفظ إلى الأبد بأذكى ذكرياته".وكان بوتين وبيليه التقيا في كأس القارات "فيفا 2017" في روسيا، وتصافحا في المدرجات في مباراة في سان بطرسبرج.كما التقيا في قرعة بطولة كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، والتي جرت في الكرملين في ديسمبر/ كانون الأول 2017.وتوفي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما في ساو باولو، أمس الخميس، بعد معركة مع سرطان القولون، وتسببت وفاة الفائز بكأس العالم 3 مرات في موجة من الحزن، داخل البرازيل وخارجها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, رياضة
فلاديمير بوتين, روسيا, رياضة
بوتين ناعيا بيليه: أصبحت كرة القدم رياضة مفضلة للملايين حول العالم بسبب مهارته الفريدة
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نعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، مشيدا بموهبته التي وصفها بـ"الفريدة".
جاء ذلك في رسالة تعزية بعث بها بوتين إلى الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، ونشرها الموقع
الإلكتروني للكرملين.
وقال بوتين في الرسالة: "أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا لوفاة لاعب كرة القدم البرازيلي العظيم بيليه".
وأضاف: "لقد كان إيدسون أرانتس دو ناسيمنتو الابن البارز للشعب البرازيلي، وبفضل موهبته ومهاراته الفريدة [و] لعبته الجميلة والرائعة، أصبحت كرة القدم رياضة مفضلة لملايين الأشخاص حول العالم، بما في ذلك روسيا".
وتابع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه "كان محظوظًا للتواصل شخصيا مع هذا الشخص الرائع، وأنه سيحتفظ إلى الأبد بأذكى ذكرياته".
وكان بوتين وبيليه التقيا في كأس القارات "فيفا 2017" في روسيا، وتصافحا في المدرجات في مباراة في سان بطرسبرج.
كما التقيا في قرعة بطولة كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، والتي جرت في الكرملين في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وتوفي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما في ساو باولو، أمس الخميس، بعد معركة مع سرطان القولون، وتسببت وفاة الفائز بكأس العالم 3 مرات في موجة من الحزن، داخل البرازيل وخارجها.