https://sputnikarabic.ae/20221230/تأجيل-خطاب-الأمين-العام-لـ-حزب-الله-لأسباب-صحية-1071774810.html

تأجيل خطاب الأمين العام لـ "حزب الله" لأسباب صحية

تأجيل خطاب الأمين العام لـ "حزب الله" لأسباب صحية

أجّل "حزب الله" اللبناني خطابا كان مقرر أن يلقيه مساء اليوم الجمعة أمينه العام حسن نصر الله إلى موعد لاحق لوعكة صحية ألمت به. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T17:19+0000

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2022-12-30T17:19+0000

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جاء ذلك وفق ما أعلنته العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وبحسب البيان تقرر "إلغاء الخطاب المقرر لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم، وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا مما يعيق سماحته عن الحديث بالشكل المعتاد والطبيعي، وهو يتلقى العلاج المناسب".وأوضح أنه تم تأجيل الكلمة إلى موعد "الاحتفال المقرر في ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 3/1/2022 الساعة السادسة مساء".واغتيل سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

https://sputnikarabic.ae/20221226/حزب-الله-من-يراهن-على-أن-العلاقات-السعودية-الإيرانية-ستنتج-رئيسا-للبنان-فهو-واهم-1071631695.html

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