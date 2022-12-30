عربي
https://sputnikarabic.ae/20221230/ترامب-نشر-مجلس-النواب-لإقراراتي-الضريبية-سيؤدي-إلى-أشياء-مروعة-للكثير-من-الناس-1071774687.html
ترامب: نشر مجلس النواب لإقراراتي الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" للكثير من ‏الناس
ترامب: نشر مجلس النواب لإقراراتي الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" للكثير من ‏الناس
عبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن استنكاره لنشر مجلس النواب الأمريكي، ‏اليوم الجمعة، إقراراته الضريبية للفترة من 2015 إلى 2020.‏ 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T17:17+0000
2022-12-30T17:17+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0f/1066443992_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_4fbd8279a9bec08522d854eb5508e1cb.jpg
وأكد في بيان له، أن نشر إقراراته الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" لكثير من الناس، "ولكنها تظهر في الوقت نفسه مدى نجاحه"، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ووجّه ترامب انتقادات شديدة للديمقراطيين وللمحكمة العليا الأمريكية، لسماحها بنشر إقراراته الضريبية، مشيرا إلى أن الإفراج عن الوثائق من شأنه أن "يؤدي إلى أشياء مروعة لكثير من الناس، وأن الانقسام في البلاد سيزداد عمقا".كما رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في بيانه اليوم الجمعة على مقال نُشر بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول، والذي يزعم أنه يدفع ضريبة دخل قليلة أو معدومة، بينما كان قادرا على البقاء من أصحاب المليارات.وقال ترامب: "ما ورد في المقال خاطئ، لقد باعوا الفندق للتو مقابل ما يقرب من 400 مليون دولار، العديد من أرقامهم الأخرى خاطئة أيضا، ولكن بنسب أكبر، لكن هذا جيد، كونك مخطئا لا يهم الأخبار الكاذبة!".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي، الإقرارات الضريبية لترامب للسنوات 2015-2020، بعد معركة قانونية مطولة سعى خلالها الرئيس الأمريكي السابق للحفاظ على سرية معلوماته الضريبية.
https://sputnikarabic.ae/20221227/لجنة-الميزانية-بالنواب-الأمريكي-تنشر-إقرارات-ترامب-الضريبية-1071679817.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0f/1066443992_175:0:1568:1045_1920x0_80_0_0_3c8cce2c1d72bcc944daa5c006d0b8ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: نشر مجلس النواب لإقراراتي الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" للكثير من ‏الناس

17:17 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AFP 2022 / JIM WATSON
تابعنا عبرTelegram
عبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن استنكاره لنشر مجلس النواب الأمريكي، ‏اليوم الجمعة، إقراراته الضريبية للفترة من 2015 إلى 2020.‏
وأكد في بيان له، أن نشر إقراراته الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" لكثير من الناس، "ولكنها تظهر في الوقت نفسه مدى نجاحه"، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وكتب: "لقد استخدم الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون كل شيء كسلاح، لكن تذكروا أن هذا طريق ذو اتجاهين خطير! إذ تُظهر الإقرارات الضريبية لـ" ترامب "مرة أخرى مدى نجاحي بكل فخر، وكيف تمكنت من استخدام الاستهلاك ومختلف التخفيضات الضريبية الأخرى كحافز لخلق آلاف الوظائف والهياكل والمؤسسات الرائعة".
ووجّه ترامب انتقادات شديدة للديمقراطيين وللمحكمة العليا الأمريكية، لسماحها بنشر إقراراته الضريبية، مشيرا إلى أن الإفراج عن الوثائق من شأنه أن "يؤدي إلى أشياء مروعة لكثير من الناس، وأن الانقسام في البلاد سيزداد عمقا".
كما رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في بيانه اليوم الجمعة على مقال نُشر بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول، والذي يزعم أنه يدفع ضريبة دخل قليلة أو معدومة، بينما كان قادرا على البقاء من أصحاب المليارات.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
لجنة الميزانية في النواب الأمريكي تنشر إقرارات ترامب الضريبية
27 ديسمبر, 23:34 GMT
وقال ترامب: "ما ورد في المقال خاطئ، لقد باعوا الفندق للتو مقابل ما يقرب من 400 مليون دولار، العديد من أرقامهم الأخرى خاطئة أيضا، ولكن بنسب أكبر، لكن هذا جيد، كونك مخطئا لا يهم الأخبار الكاذبة!".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي، الإقرارات الضريبية لترامب للسنوات 2015-2020، بعد معركة قانونية مطولة سعى خلالها الرئيس الأمريكي السابق للحفاظ على سرية معلوماته الضريبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала