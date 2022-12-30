https://sputnikarabic.ae/20221230/ترامب-نشر-مجلس-النواب-لإقراراتي-الضريبية-سيؤدي-إلى-أشياء-مروعة-للكثير-من-الناس-1071774687.html
ترامب: نشر مجلس النواب لإقراراتي الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" للكثير من الناس
ترامب: نشر مجلس النواب لإقراراتي الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" للكثير من الناس
عبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن استنكاره لنشر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، إقراراته الضريبية للفترة من 2015 إلى 2020. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T17:17+0000
2022-12-30T17:17+0000
2022-12-30T17:17+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأكد في بيان له، أن نشر إقراراته الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" لكثير من الناس، "ولكنها تظهر في الوقت نفسه مدى نجاحه"، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ووجّه ترامب انتقادات شديدة للديمقراطيين وللمحكمة العليا الأمريكية، لسماحها بنشر إقراراته الضريبية، مشيرا إلى أن الإفراج عن الوثائق من شأنه أن "يؤدي إلى أشياء مروعة لكثير من الناس، وأن الانقسام في البلاد سيزداد عمقا".كما رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في بيانه اليوم الجمعة على مقال نُشر بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول، والذي يزعم أنه يدفع ضريبة دخل قليلة أو معدومة، بينما كان قادرا على البقاء من أصحاب المليارات.وقال ترامب: "ما ورد في المقال خاطئ، لقد باعوا الفندق للتو مقابل ما يقرب من 400 مليون دولار، العديد من أرقامهم الأخرى خاطئة أيضا، ولكن بنسب أكبر، لكن هذا جيد، كونك مخطئا لا يهم الأخبار الكاذبة!".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي، الإقرارات الضريبية لترامب للسنوات 2015-2020، بعد معركة قانونية مطولة سعى خلالها الرئيس الأمريكي السابق للحفاظ على سرية معلوماته الضريبية.
https://sputnikarabic.ae/20221227/لجنة-الميزانية-بالنواب-الأمريكي-تنشر-إقرارات-ترامب-الضريبية-1071679817.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: نشر مجلس النواب لإقراراتي الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" للكثير من الناس
تابعنا عبر
عبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن استنكاره لنشر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، إقراراته الضريبية للفترة من 2015 إلى 2020.
وأكد في بيان له، أن نشر إقراراته الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" لكثير من الناس، "ولكنها تظهر في الوقت نفسه مدى نجاحه"، وفقا لصحيفة
"ذا غارديان" البريطانية.
وكتب: "لقد استخدم الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون كل شيء كسلاح، لكن تذكروا أن هذا طريق ذو اتجاهين خطير! إذ تُظهر الإقرارات الضريبية لـ" ترامب "مرة أخرى مدى نجاحي بكل فخر، وكيف تمكنت من استخدام الاستهلاك ومختلف التخفيضات الضريبية الأخرى كحافز لخلق آلاف الوظائف والهياكل والمؤسسات الرائعة".
ووجّه ترامب انتقادات شديدة للديمقراطيين وللمحكمة العليا الأمريكية، لسماحها بنشر إقراراته الضريبية، مشيرا إلى أن الإفراج عن الوثائق من شأنه أن "يؤدي إلى أشياء مروعة لكثير من الناس، وأن الانقسام في البلاد سيزداد عمقا".
كما رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في بيانه اليوم الجمعة على مقال نُشر بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول، والذي يزعم أنه يدفع ضريبة دخل قليلة أو معدومة، بينما كان قادرا على البقاء من أصحاب المليارات.
وقال ترامب: "ما ورد في المقال خاطئ، لقد باعوا الفندق للتو مقابل ما يقرب من 400 مليون دولار، العديد من أرقامهم الأخرى خاطئة أيضا، ولكن بنسب أكبر، لكن هذا جيد، كونك مخطئا لا يهم الأخبار الكاذبة!".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي، الإقرارات الضريبية لترامب للسنوات 2015-2020، بعد معركة قانونية مطولة سعى خلالها الرئيس الأمريكي السابق للحفاظ على سرية معلوماته الضريبية.