https://sputnikarabic.ae/20221230/ترامب-نشر-مجلس-النواب-لإقراراتي-الضريبية-سيؤدي-إلى-أشياء-مروعة-للكثير-من-الناس-1071774687.html

ترامب: نشر مجلس النواب لإقراراتي الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" للكثير من ‏الناس

ترامب: نشر مجلس النواب لإقراراتي الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" للكثير من ‏الناس

عبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن استنكاره لنشر مجلس النواب الأمريكي، ‏اليوم الجمعة، إقراراته الضريبية للفترة من 2015 إلى 2020.‏ 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T17:17+0000

2022-12-30T17:17+0000

2022-12-30T17:17+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0f/1066443992_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_4fbd8279a9bec08522d854eb5508e1cb.jpg

وأكد في بيان له، أن نشر إقراراته الضريبية سيؤدي إلى "أشياء مروعة" لكثير من الناس، "ولكنها تظهر في الوقت نفسه مدى نجاحه"، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ووجّه ترامب انتقادات شديدة للديمقراطيين وللمحكمة العليا الأمريكية، لسماحها بنشر إقراراته الضريبية، مشيرا إلى أن الإفراج عن الوثائق من شأنه أن "يؤدي إلى أشياء مروعة لكثير من الناس، وأن الانقسام في البلاد سيزداد عمقا".كما رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في بيانه اليوم الجمعة على مقال نُشر بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول، والذي يزعم أنه يدفع ضريبة دخل قليلة أو معدومة، بينما كان قادرا على البقاء من أصحاب المليارات.وقال ترامب: "ما ورد في المقال خاطئ، لقد باعوا الفندق للتو مقابل ما يقرب من 400 مليون دولار، العديد من أرقامهم الأخرى خاطئة أيضا، ولكن بنسب أكبر، لكن هذا جيد، كونك مخطئا لا يهم الأخبار الكاذبة!".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي، الإقرارات الضريبية لترامب للسنوات 2015-2020، بعد معركة قانونية مطولة سعى خلالها الرئيس الأمريكي السابق للحفاظ على سرية معلوماته الضريبية.

https://sputnikarabic.ae/20221227/لجنة-الميزانية-بالنواب-الأمريكي-تنشر-إقرارات-ترامب-الضريبية-1071679817.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم