https://sputnikarabic.ae/20221230/فرنسا-تقرر-إلزام-الوافدين-من-الصين-بإجراء-اختبارات-كورونا-1071776816.html

فرنسا تقرر إلزام الوافدين من الصين بإجراء اختبارات كورونا

فرنسا تقرر إلزام الوافدين من الصين بإجراء اختبارات كورونا

أعلنت فرنسا، مساء اليوم الجمعة، أنها ستطلب اختبارات كورونا سلبية من المسافرين القادمين من الصين، لتلحق بذلك بدول أخرى. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T18:59+0000

2022-12-30T18:59+0000

2022-12-30T18:59+0000

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وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن فرنسا ستطلب من المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة اختبار Covid-19 سلبية أجريت قبل أقل من 48 ساعة، على ما نقلت قناة "فرانس 24".سيكون الاختبار مطلوبا على الرحلات الجوية المباشرة من الصين والرحلات مع توقف، بسبب مخاوف من زيادة عدد الإصابات بعد أن ألغت بكين إجراءات الإغلاق الصارمة.كما سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين الالتزام بارتداء الكمامات.ولم يتم تحديد موعد لتطبيق الإجراءات لكن سيتم نشر مرسوم حكومي.من جانبها نقلت شبكة "بلومبرغ" عن مسؤولين حكوميين إن السلطات الفرنسية ستجري أيضا اختبارات PCRعشوائية على الوافدين من الصين في مطار شارل ديغول في باريس، اعتبارا من يوم الأحد.وأضافوا أنه سيتم إجراء التسلسل الجيني للحالات الإيجابية في محاولة لتحديد المتغيرات الجديدة المحتملة للفيروس.يوجد حاليا حوالي 10 رحلات جوية أسبوعيا إلى باريس من الصين، تقل كل منها حوالي 300 راكب.كما نصحت الحكومة الفرنسية مواطنيها بتأجيل أي سفر غير ضروري إلى الصين، وفق المصدر ذاته.وأصبحت إيطاليا يوم الأربعاء أول دولة أوروبية تعلن أن مسحات إلزامية من المستضدات ستكون مطلوبة لجميع المسافرين القادمين من الصين.ولاحقا أعلنت الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإسبانيا وإسرائيل قرارات مماثلة.والأربعاء، أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن الصين تعتزم إلغاء اختبار فحص كورونا للمسافرين الوافدين إليها اعتبارا من 8 يناير/كانون الثاني في إطار سياسة بكين الرامية لتخفيف قيود كورونا.

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