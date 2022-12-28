https://sputnikarabic.ae/20221228/الولايات-المتحدة-تلزم-جميع-الوافدين-من-الصين-بإجراء-اختبار-الكشف-عن-كورونا-بدءا-من-5-يناير-1071711159.html
الولايات المتحدة تلزم جميع الوافدين من الصين بإجراء اختبار الكشف عن كورونا بدءا من 5 يناير
الولايات المتحدة تلزم جميع الوافدين من الصين بإجراء اختبار الكشف عن كورونا بدءا من 5 يناير
أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية ستطلب من الوافدين من الصين إجراء اختبار إلزامي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا،... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T21:43+0000
2022-12-28T21:43+0000
2022-12-28T21:43+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك.وقال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: "بدءا من الساعة 00:01 بالتوقيت الشرقي في الخامس من كانون الثاني/يناير سيتم إلزام جميع الركاب القادمين من الصين الذين يبلغون من العمر عامين أو أكثر بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا في موعد لا يتجاوز يومين قبل مغادرة جمهورية الصين الشعبية أو هونغ كونغ أو ماكاو وتقديم نتيجة اختبار سلبية عند المغادرة".وأضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة على خلفية تفشي الفيروس في الصين.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين إلى ميلانو بفيروس كورونا.وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، إنها تقوم بفحص اختبارات كورونا التي أُجريت في ميلانو لمعرفة ما إذا كانت هناك متغيرات جديدة من الفيروس أم لا، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الصين تعتزم إلغاء اختبار فحص كورونا للمسافرين الوافدين إليها اعتبارا من 8 كانون الثاني/يناير المقبل، في إطار سياسة بكين الرامية لتخفيف قيود كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20221228/إيطاليا-اكتشاف-إصابة-ما-يقرب-من-نصف-ركاب-رحلتين-قادمتين-من-الصين-بفيروس-كورونا--1071709944.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تلزم جميع الوافدين من الصين بإجراء اختبار الكشف عن كورونا بدءا من 5 يناير
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أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية ستطلب من الوافدين من الصين إجراء اختبار إلزامي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، بدءا من 5 كانون الثاني/يناير المقبل.
واشنطن- سبوتنيك
.وقال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: "بدءا من الساعة 00:01 بالتوقيت الشرقي في الخامس من كانون الثاني/يناير سيتم إلزام جميع الركاب القادمين من الصين الذين يبلغون من العمر عامين أو أكثر بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا في موعد لا يتجاوز يومين قبل مغادرة جمهورية الصين الشعبية أو هونغ كونغ أو ماكاو وتقديم نتيجة اختبار سلبية عند المغادرة".
وأضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة على خلفية تفشي الفيروس في الصين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين إلى ميلانو بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة الإيطالية
في بيان اليوم، إنها تقوم بفحص اختبارات كورونا التي أُجريت في ميلانو لمعرفة ما إذا كانت هناك متغيرات جديدة من الفيروس أم لا، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الصين تعتزم إلغاء اختبار فحص كورونا
للمسافرين الوافدين إليها اعتبارا من 8 كانون الثاني/يناير المقبل، في إطار سياسة بكين الرامية لتخفيف قيود كورونا.