https://sputnikarabic.ae/20221230/نوكيا-تتوقع-اختفاء-الهواتف-الذكية-بحلول-عام-2030-ماذا-سيحدث-1071764267.html
"نوكيا" تتوقع اختفاء الهواتف الذكية بحلول عام 2030... ماذا سيحدث؟
"نوكيا" تتوقع اختفاء الهواتف الذكية بحلول عام 2030... ماذا سيحدث؟
تتوقع شركة "نوكيا" الشهيرة بأن تختفي الهواتف الذكية من حياة البشر مع نهاية العقد الجاري، وذلك لصالح عالم الميتافيرس الرقمي. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T12:11+0000
2022-12-30T12:11+0000
2022-12-30T12:11+0000
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وحسب موقع "نيشن وورلد"، قال مدير الاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة نوكيا، نيشان باترا، إن شركته تتوقع أن يحل عالم الميتافيرس محل الهواتف الذكية بحلول عام 2030.وأضاف أن ذلك سيحدث نتيجة مع زيادة الاعتماد على هذا العالم الافتراضي في كثير من الجوانب التقنية، التي ستتوسع لتشمل أيضا الاتصالات.ووفقا للموقع، فإنه على الرغم من أن نوكيا لم تعد المعيار في سوق الهواتف الذكية كما كانت قبل بضعة عقود، إلا أن الحقيقة هي أنها لا تزال صوتا موثوقا به في قطاع التكنولوجيا.وقد لا يحدث ذلك خلال عام 2030، عندما نرى نهاية الهواتف الذكية كما تتوقع نوكيا، ومع ذلك، فإن هذا التنبؤ قد يكون صحيحا على المدى الطويل.
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منوعات
"نوكيا" تتوقع اختفاء الهواتف الذكية بحلول عام 2030... ماذا سيحدث؟
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تتوقع شركة "نوكيا" الشهيرة بأن تختفي الهواتف الذكية من حياة البشر مع نهاية العقد الجاري، وذلك لصالح عالم الميتافيرس الرقمي.
وحسب موقع "نيشن وورلد"، قال
مدير الاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة نوكيا، نيشان باترا، إن شركته تتوقع أن يحل عالم الميتافيرس محل الهواتف الذكية بحلول عام 2030.
وأضاف أن ذلك سيحدث نتيجة مع زيادة الاعتماد على هذا العالم الافتراضي في كثير من الجوانب التقنية، التي ستتوسع لتشمل أيضا الاتصالات.
وتابع: "نحن نؤمن في نوكيا أن أجهزة الهواتف الذكية ستغطي عليها أنظمة الواقع الافتراضي خلال النصف الثاني من العقد الجاري".
ووفقا للموقع، فإنه على الرغم من أن نوكيا لم تعد المعيار في سوق الهواتف الذكية
كما كانت قبل بضعة عقود، إلا أن الحقيقة هي أنها لا تزال صوتا موثوقا به في قطاع التكنولوجيا.
وقد لا يحدث ذلك خلال عام 2030، عندما نرى نهاية الهواتف الذكية كما تتوقع نوكيا، ومع ذلك، فإن هذا التنبؤ قد يكون صحيحا على المدى الطويل.