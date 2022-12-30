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https://sputnikarabic.ae/20221230/وكالة-أمريكية-تعهدات-زيلينسكي-بشأن-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-كارثة-1071768128.html
وكالة أمريكية: تعهدات زيلينسكي بشأن إعادة شبه جزيرة القرم "كارثة"
وكالة أمريكية: تعهدات زيلينسكي بشأن إعادة شبه جزيرة القرم "كارثة"
أشار الكاتب الأمريكي، جوناثان توبين، إلى أن قسم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لاستعادة شبه جزيرة القرم ودونباس يمكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير، لكن تحقيق... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T13:51+0000
2022-12-30T13:51+0000
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ولفت الكاتب توبين في مقاله المنشور في مجلة "Federalist": أهداف زيلينسكي العسكرية غير واقعية ويمكن أن تؤدي إلى صراع كارثي أوسع يجب تجنبه بأي ثمن".وأضاف توبين قائلا: "المؤسسة الأمريكية بحاجة إلى إعادة النظر في سياستها تجاه أوكرانيا، مؤكداً على أن الدعم الذي يقدمه البيت الأبيض حاليًا لنظام كييف لا أساس له، لأن واشنطن ليس لديها مصلحة مباشرة في رفع العلم الأوكراني فوق شبه جزيرة القرم ودونباس.وتابع توبين: "تعهد زيلينسكي بمواصلة القتال حتى يتم هزيمة الطاقة النووية تمامًا وإعادته إلى حدود 2014 يضمن استمرار الصراع إلى أجل غير مسمى، والذي لن يستفيد منه سوى الزعيم الأوكراني".
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العالم
العالم

وكالة أمريكية: تعهدات زيلينسكي بشأن إعادة شبه جزيرة القرم "كارثة"

13:51 GMT 30.12.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أشار الكاتب الأمريكي، جوناثان توبين، إلى أن قسم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لاستعادة شبه جزيرة القرم ودونباس يمكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير، لكن تحقيق هذا الهدف لا يبدو واقعيا.
ولفت الكاتب توبين في مقاله المنشور في مجلة "Federalist": أهداف زيلينسكي العسكرية غير واقعية ويمكن أن تؤدي إلى صراع كارثي أوسع يجب تجنبه بأي ثمن".
وأضاف توبين قائلا: "المؤسسة الأمريكية بحاجة إلى إعادة النظر في سياستها تجاه أوكرانيا، مؤكداً على أن الدعم الذي يقدمه البيت الأبيض حاليًا لنظام كييف لا أساس له، لأن واشنطن ليس لديها مصلحة مباشرة في رفع العلم الأوكراني فوق شبه جزيرة القرم ودونباس.
وتابع توبين: "تعهد زيلينسكي بمواصلة القتال حتى يتم هزيمة الطاقة النووية تمامًا وإعادته إلى حدود 2014 يضمن استمرار الصراع إلى أجل غير مسمى، والذي لن يستفيد منه سوى الزعيم الأوكراني".
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