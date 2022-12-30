https://sputnikarabic.ae/20221230/وكالة-14-تريليون-دولار-خسائر-أغنى-500-ملياردير-في-العالم-خلال-2022-1071766383.html
وكالة: 1.4 تريليون دولار خسائر أغنى 500 ملياردير في العالم خلال 2022
وكالة: 1.4 تريليون دولار خسائر أغنى 500 ملياردير في العالم خلال 2022
أفادت وكالة بلومبرغ بأن خسائر أغنى 500 ملياردير في العالم بلغت ما يقرب من 1.4 تريليون دولار من ثرواتهم خلال العام الجاري 2022. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T13:13+0000
2022-12-30T13:13+0000
2022-12-30T13:13+0000
مجتمع
اقتصاد
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ووصفت الوكالة الأمريكية 2022 بأنه عام للنسيان لمعظم أثرياء العالم، برقم قياسي في معدل الخسائر في عام واحد قارب الـ 1.4 تريليون دولار وفقا لمؤشر مليارديرات بلومبرغ.وأرجعت الوكالة أسباب تلك الخسائر الفادحة إلى عوامل خارجة عن إرادة الأثرياء وعوامل أخرى كانت لهم يد بها، جاء من بين العوامل المسببة لتلك الخسائر تأثير تداول العملات المشفرة على الاقتصاد، والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والتى أدت إلى فرض عقوبات شديدة على عمالقة الأعمال.ولفتت الوكالة إلى سياسات إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر، الذي انخفضت ثروته 138 مليار دولار عما كان فى الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، أفادت وكالة "بلومبرغ"، بانخفاض ثروة جيف بيزوس بمقدار 9.8 مليار دولار، وهي أكبر ثروة تسجل خسائر من بين تلك التي يتتبعها مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، في حين انخفض صافي ثروة إيلون ماسك بمقدار 8.4 مليار دولار.وفقدت ثروات مارك زوكربيرغ، ولاري بيج، وسيرغي برين، وستيف بالمر، أكثر من 4 مليارات دولار، بينما خسر وارن بافيت وبيل غيتس 3.4 مليار دولار و2.8 مليار دولار على التوالي.وتقول الوكالة إن الخسائر اليومية الكبيرة للمليارديرات تعكس عمليات البيع الواسعة في سوق الأسهم الأمريكية، حيث يراهن المستثمرون على أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أعلى من المتوقع ستؤدي إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.
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اقتصاد
وكالة: 1.4 تريليون دولار خسائر أغنى 500 ملياردير في العالم خلال 2022
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أفادت وكالة بلومبرغ بأن خسائر أغنى 500 ملياردير في العالم بلغت ما يقرب من 1.4 تريليون دولار من ثرواتهم خلال العام الجاري 2022.
ووصفت
الوكالة الأمريكية 2022 بأنه عام للنسيان لمعظم أثرياء العالم، برقم قياسي في معدل الخسائر في عام واحد قارب الـ 1.4 تريليون دولار وفقا لمؤشر مليارديرات بلومبرغ.
وأرجعت الوكالة أسباب تلك الخسائر الفادحة إلى عوامل خارجة عن إرادة الأثرياء وعوامل أخرى كانت لهم يد بها، جاء من بين العوامل المسببة لتلك الخسائر تأثير تداول العملات المشفرة على الاقتصاد، والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والتى أدت إلى فرض عقوبات شديدة على عمالقة الأعمال.
ولفتت الوكالة إلى سياسات إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر، الذي انخفضت ثروته 138 مليار دولار عما كان فى الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، أفادت وكالة
"بلومبرغ"، بانخفاض ثروة جيف بيزوس بمقدار 9.8 مليار دولار، وهي أكبر ثروة تسجل خسائر من بين تلك التي يتتبعها مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، في حين انخفض صافي ثروة إيلون ماسك بمقدار 8.4 مليار دولار.
وفقدت ثروات مارك زوكربيرغ، ولاري بيج، وسيرغي برين، وستيف بالمر، أكثر من 4 مليارات دولار، بينما خسر وارن بافيت وبيل غيتس 3.4 مليار دولار و2.8 مليار دولار على التوالي.
وتقول الوكالة إن الخسائر اليومية الكبيرة للمليارديرات تعكس عمليات البيع الواسعة في سوق الأسهم الأمريكية، حيث يراهن المستثمرون على أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أعلى من المتوقع ستؤدي إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة
بشكل أكثر قوة.