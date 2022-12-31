https://sputnikarabic.ae/20221231/الاتحاد-الأوروبي-يضخ-الغاز-في-مرافق-التخزين-أكثر-مما-يسحبه-منها--1071786298.html
الاتحاد الأوروبي يضخ الغاز في مرافق التخزين أكثر مما يسحبه منها
الاتحاد الأوروبي يضخ الغاز في مرافق التخزين أكثر مما يسحبه منها
تحول الاتحاد الأوروبي إلى ضخ المزيد من الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض أكثر من سحبه، بينما وصل توليد طاقة الرياح إلى ذروة عام واحد بنسبة 34.4% من إجمالي إنتاج... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T09:28+0000
2022-12-31T09:28+0000
2022-12-31T09:28+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ففي صباح الجمعة، كانت منشآت تخزين الغاز تحت الأرض في الكتلة ممتلئة بنسبة 83.23%، بانخفاض 0.04 نقطة مئوية عن يوم الخميس.وأفاد اتحاد البنية التحتية الأوروبية للغاز أن الاتحاد الأوروبي قد كدس ما يقرب من 90.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في منشآته التخزينية. خلال الأسبوع الماضي، حصلت الدول الأعضاء على حوالي 0.6 مليار متر مكعب من الغاز، أو أقل بثلاث مرات تقريبا من 1.8 مليار متر مكعب تم تصريفها في الأسبوع السابق.ويمكن أن يعزى انخفاض معدلات سحب الغاز إلى الطقس الدافئ وزيادة توليد طاقة الرياح. وفقا "لويند يوروب"، أنتجت محطات طاقة الرياح 34.4% من إجمالي الكهرباء المولدة في الاتحاد يوم الجمعة، وهي أعلى حصة في عام 2022.تراجعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 16%، يوم الجمعة، حيث انخفضت إلى ما دون 800 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 16 فبراير/شباط ، بسبب ارتفاع معدل إشغال مرافق التخزين تحت الأرض والطقس الدافئ والرياح. انتهى اليوم الأخير من التداول في عام 2022، بارتفاع العقود الآجلة للغاز بنسبة 2.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 844.3 دولار لكل ألف متر مكعب.
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يضخ الغاز في مرافق التخزين أكثر مما يسحبه منها
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تحول الاتحاد الأوروبي إلى ضخ المزيد من الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض أكثر من سحبه، بينما وصل توليد طاقة الرياح إلى ذروة عام واحد بنسبة 34.4% من إجمالي إنتاج الطاقة، وفقا لبيانات اتحاد البنية التحتية الأوروبية للغاز ورابطة ويند يوروب.
ففي صباح الجمعة، كانت منشآت تخزين الغاز تحت الأرض في الكتلة ممتلئة بنسبة 83.23%، بانخفاض 0.04 نقطة مئوية عن يوم الخميس.
وأفاد اتحاد البنية التحتية الأوروبية للغاز أن الاتحاد الأوروبي قد كدس ما يقرب من 90.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في منشآته التخزينية. خلال الأسبوع الماضي، حصلت الدول الأعضاء على حوالي 0.6 مليار متر مكعب من الغاز، أو أقل بثلاث مرات تقريبا من 1.8 مليار متر مكعب تم تصريفها في الأسبوع السابق.
ويمكن أن يعزى انخفاض معدلات سحب الغاز إلى الطقس الدافئ وزيادة توليد طاقة الرياح. وفقا "لويند يوروب"، أنتجت محطات طاقة الرياح 34.4% من إجمالي الكهرباء المولدة في الاتحاد يوم الجمعة، وهي أعلى حصة في عام 2022.
تراجعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 16%، يوم الجمعة، حيث انخفضت إلى ما دون 800 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 16 فبراير/شباط ، بسبب ارتفاع معدل إشغال مرافق التخزين تحت الأرض والطقس الدافئ والرياح. انتهى اليوم الأخير من التداول في عام 2022، بارتفاع العقود الآجلة للغاز بنسبة 2.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 844.3 دولار لكل ألف متر مكعب.