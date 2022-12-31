https://sputnikarabic.ae/20221231/التحالف-الدولي-يعلن-مقتل-أكثر-من-600-عنصر-من-داعش-خلال-2022-1071785335.html
التحالف الدولي يعلن مقتل أكثر من 600 عنصر من "داعش" خلال 2022
التحالف الدولي يعلن مقتل أكثر من 600 عنصر من "داعش" خلال 2022
أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" على لسان المتدثة باسمة، راشيل جيفكوت، مقتل أكثر من 600 عنصر من "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) واعتقال 374 آخرين... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T09:04+0000
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وشددت جيفكوت في تصريحاتها لشبكة "رووداو" الكردية على أن "التحالف الدولي سيواصل الدعم الذي يقدمه لقوات البيشمركة الكردية، مشيرةً إلى "أن الولايات المتحدة خصصت 351 مليون دولار لقوات البيشمركة، ضمن برنامجها لدعم القوات المشتركة، في إطار جهود مواجهة داعش".وأضافت المتحدثة أن مستشاري التحالف ينسقون مع "وزارة البيشمركة، لتقديم استشارات يومية، كما أن التحالف الدولي يقدم الدعم لقوات البيشمركة على الصعيد الاستخباري لمواجهة داعش".يذكر أنه، في مايو/ أيار الماضي، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة، أن التنظيم لا يزال يمثل تهديدا، مؤكدا مواصلة محاربته في سوريا والعراق. وبحسب بيان مشترك لدول التحالف: "أكد الوزراء أن ضمان الهزيمة الدائمة لـ "داعش" في العراق وسوريا يظل الأولوية الأولى، مشددين أنه على الرغم من الانتكاسات الكبيرة التي عانت منها قيادة "داعش" خلال الماضي القريب، فإن التنظيم يواصل شن هجمات في العراق وسوريا، ويمثل تهديدًا مستمرا، كما يتضح من الهجوم الواسع على معتقل الصناعة في شمال شرقي سوريا في كانون الثاني/ يناير الماضي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
التحالف الدولي يعلن مقتل أكثر من 600 عنصر من "داعش" خلال 2022
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أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" على لسان المتدثة باسمة، راشيل جيفكوت، مقتل أكثر من 600 عنصر من "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) واعتقال 374 آخرين خلال عام 2022.
وشددت جيفكوت في تصريحاتها لشبكة
"رووداو" الكردية على أن "التحالف الدولي سيواصل الدعم الذي يقدمه لقوات البيشمركة الكردية، مشيرةً إلى "أن الولايات المتحدة خصصت 351 مليون دولار لقوات البيشمركة، ضمن برنامجها لدعم القوات المشتركة، في إطار جهود مواجهة داعش".
وأضافت المتحدثة أن مستشاري التحالف ينسقون مع "وزارة البيشمركة، لتقديم استشارات يومية، كما أن التحالف الدولي يقدم الدعم لقوات البيشمركة على الصعيد الاستخباري لمواجهة داعش".
يذكر أنه، في مايو/ أيار الماضي، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة، أن التنظيم لا يزال يمثل تهديدا، مؤكدا مواصلة محاربته في سوريا والعراق.
وبحسب بيان مشترك لدول التحالف: "أكد الوزراء أن ضمان الهزيمة الدائمة لـ "داعش" في العراق وسوريا يظل الأولوية الأولى، مشددين أنه على الرغم من الانتكاسات الكبيرة التي عانت منها قيادة "داعش" خلال الماضي القريب، فإن التنظيم يواصل شن هجمات في العراق وسوريا
، ويمثل تهديدًا مستمرا، كما يتضح من الهجوم الواسع على معتقل الصناعة في شمال شرقي سوريا في كانون الثاني/ يناير الماضي".