https://sputnikarabic.ae/20221231/الرئيس-التونسي-يوجه-بتوفير-السلع-الأساسية-ويؤكد-أن-غلاء-الأسعار-لا-يمكن-أن-يستمر-1071782976.html
الرئيس التونسي يوجه بتوفير السلع الأساسية ويؤكد أن غلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر
الرئيس التونسي يوجه بتوفير السلع الأساسية ويؤكد أن غلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر
وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، بضرورة توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن غلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T06:55+0000
2022-12-31T06:55+0000
2022-12-31T06:55+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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جاء ذلك في اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، يوم الجمعة.وفي الاجتماع، شدد الرئيس التونسي على ضرورة توفير احتياجات المواطنين "لأن أهم تحدٍ هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي".كما أكد أيضا على ضرورة "تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الرئيس التونسي يوجه بتوفير السلع الأساسية ويؤكد أن غلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر
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وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، بضرورة توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن غلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر.
جاء ذلك في اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، يوم الجمعة.
وقال سعيد إن ما وصفه بغلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات "لا يمكن أن يستمر".
وفي الاجتماع، شدد الرئيس التونسي
على ضرورة توفير احتياجات المواطنين "لأن أهم تحدٍ هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي".
كما أكد أيضا على ضرورة "تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".