https://sputnikarabic.ae/20221231/اليابان-والولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-تدين-إطلاق-صواريخ-بيونغ-يانغ-1071790980.html
اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدين إطلاق صواريخ بيونغ يانغ
اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدين إطلاق صواريخ بيونغ يانغ
قالت وزارة الخارجية اليابانية، يوم السبت، إن دبلوماسيين كبار من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجروا محادثة هاتفية أدانوا خلالها عمليات إطلاق بيونغ... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T12:05+0000
2022-12-31T12:05+0000
2022-12-31T12:05+0000
العالم
كوريا الشمالية
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وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أجرت تجارب على إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان. حلقت الصواريخ على مسافة 350 كيلومترا (217 ميلا)، ووصلت إلى أقصى ارتفاع 100 كيلومتر (62 ميلا). سقطت جميع الصواريخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.وأدان الجانبان بشدة العدد القياسي لإطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية، بما في ذلك الإطلاق في 31 ديسمبر. وقالت الوزارة إن الرأي بالإجماع بأن مثل هذه الأعمال تمثل تهديدا خطيرا وفوريا للأمن الإقليمي، فضلا عن تحد واضح للمجتمع الدولي تم التعبير عنه مرة أخرى.وشارك في المحادثات مدير إدارة آسيا وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية اليابانية تاكيهيرو فوناكوشي، والممثل الكوري الجنوبي الخاص للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم جون والممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم.جاء اختبار الإطلاق الأخير الذي أجرته بيونغ يانغ، يوم السبت، بعد إطلاق كوريا الجنوبية الناجح لصاروخ حامل يعمل بالوقود الصلب يوم الجمعة ، كجزء من جهودها لتعزيز قدرات الاستطلاع في الفضاء، وفقًا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الشمالية
اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدين إطلاق صواريخ بيونغ يانغ
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قالت وزارة الخارجية اليابانية، يوم السبت، إن دبلوماسيين كبار من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجروا محادثة هاتفية أدانوا خلالها عمليات إطلاق بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أجرت تجارب على إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان. حلقت الصواريخ على مسافة 350 كيلومترا (217 ميلا)، ووصلت إلى أقصى ارتفاع 100 كيلومتر (62 ميلا). سقطت جميع الصواريخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وأدان الجانبان بشدة العدد القياسي لإطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية، بما في ذلك الإطلاق في 31 ديسمبر. وقالت الوزارة إن الرأي بالإجماع بأن مثل هذه الأعمال تمثل تهديدا خطيرا وفوريا للأمن الإقليمي، فضلا عن تحد واضح للمجتمع الدولي تم التعبير عنه مرة أخرى.
وشارك في المحادثات مدير إدارة آسيا وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية اليابانية تاكيهيرو فوناكوشي، والممثل الكوري الجنوبي الخاص للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم جون والممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم.
جاء اختبار الإطلاق الأخير الذي أجرته بيونغ يانغ، يوم السبت، بعد إطلاق كوريا الجنوبية الناجح لصاروخ حامل يعمل بالوقود الصلب يوم الجمعة ، كجزء من جهودها لتعزيز قدرات الاستطلاع في الفضاء، وفقًا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.