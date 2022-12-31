https://sputnikarabic.ae/20221231/تحذير-في-الكونغرس-الأمريكي-من-الخطر-الجسيم-في-تسليم-شحنات-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1071785890.html
تحذير في الكونغرس الأمريكي من الخطر الجسيم في تسليم شحنات باتريوت إلى أوكرانيا
تحذير في الكونغرس الأمريكي من الخطر الجسيم في تسليم شحنات باتريوت إلى أوكرانيا
حذر جهاز أبحاث الكونغرس الأمريكي من التبعات السلبية لقرار نقل أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، حسب وثيقة اطلعت عليها "آر تي". 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T09:12+0000
2022-12-31T09:12+0000
2022-12-31T09:12+0000
العالم
روسيا
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يقول الملخص: "إن تسليم أنظمة باتريوت الآن، بالإضافة إلى مسألة تسليم أنظمة باتريوت إضافية إلى أوكرانيا في المستقبل، يمثل مشكلات ستظهر أمام الكونغرس في كل من المجالات التشريعية والرقابية لنشاطه".ووفقا للمحللين، إذا تمت إزالة باتريوت من القيادة المركزية أو المحيطين الهندي والهادئ للقوات المسلحة الأمريكية، فقد تنشأ تهديدات في هذه المناطق.ويقول الخبراء: "إذا تم نقل أنظمة الدفاع الجوي من المخزونات في الولايات المتحدة، فقد يتداخل ذلك مع دورات التدريب والتحديث".بالإضافة إلى ذلك، لفتوا انتباه أعضاء الكونغرس إلى ما إذا كان حلفاء الناتو يرغبون في نقل أنظمة الصواريخ إلى كييف وضد الأسلحة التي يمكن استخدامها.وتضيف الوثيقة: "بالنظر إلى التكلفة العالية للصواريخ الاعتراضية لأنظمة باتريوت، هل ستكون هناك قيود على أنواع أنظمة العدو التي يُسمح باستخدام هذه الأنظمة ضدها؟".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
تحذير في الكونغرس الأمريكي من الخطر الجسيم في تسليم شحنات باتريوت إلى أوكرانيا
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حذر جهاز أبحاث الكونغرس الأمريكي من التبعات السلبية لقرار نقل أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، حسب وثيقة اطلعت عليها "آر تي".
يقول الملخص: "إن تسليم أنظمة باتريوت الآن، بالإضافة إلى مسألة تسليم أنظمة باتريوت إضافية إلى أوكرانيا في المستقبل، يمثل مشكلات ستظهر أمام الكونغرس في كل من المجالات التشريعية والرقابية لنشاطه".
ووفقا للمحللين، إذا تمت إزالة باتريوت من القيادة المركزية أو المحيطين الهندي والهادئ للقوات المسلحة الأمريكية، فقد تنشأ تهديدات في هذه المناطق.
ويقول الخبراء: "إذا تم نقل أنظمة الدفاع الجوي من المخزونات في الولايات المتحدة، فقد يتداخل ذلك مع دورات التدريب والتحديث".
بالإضافة إلى ذلك، لفتوا انتباه أعضاء الكونغرس إلى ما إذا كان حلفاء الناتو يرغبون في نقل أنظمة الصواريخ إلى كييف وضد الأسلحة التي يمكن استخدامها.
وتضيف الوثيقة: "بالنظر إلى التكلفة العالية للصواريخ الاعتراضية لأنظمة باتريوت، هل ستكون هناك قيود على أنواع أنظمة العدو التي يُسمح باستخدام هذه الأنظمة ضدها؟".