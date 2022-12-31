https://sputnikarabic.ae/20221231/تسلا-تشهد-أسوأ-انخفاض-سنوي-في-الأسهم-بنسبة-65٪-في-عام-2022-1071792960.html
تسلا تشهد أسوأ انخفاض سنوي في الأسهم بنسبة 65٪ في عام 2022
تسلا تشهد أسوأ انخفاض سنوي في الأسهم بنسبة 65٪ في عام 2022
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية شهدت أسوأ انخفاض سنوي في مخزونها بنسبة 65٪ في عام 2022. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T13:28+0000
2022-12-31T13:28+0000
2022-12-31T13:28+0000
العالم
شركة تسلا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/11/1063783028_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_dd7e2e2b6a220da37e3beeb88b726c8a.jpg
وبحسب وسائل الإعلام ، انخفض سهم تسلا بنسبة 65٪ منذ بداية العام ، أو ما يزيد عن 700 مليار دولار من حيث القيمة السوقية ، على الرغم من ارتفاع سهم الشركة بنسبة 1.12٪ بنهاية جلسة التداول الأخيرة لعام 2022 يوم الجمعة.في 29 ديسمبر، أفادت سي إن بي سي نقلا عن رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة ، أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أخبر موظفيه أنه لا داعي للقلق من التراجع في أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية، والتي انخفضت بنسبة 42٪ في ديسمبر.وفي يونيو، ورد أن ماسك طلب من إدارة الشركة الاستغناء عن حوالي 10٪ من الموظفين لأسباب اقتصادية.في أواخر أكتوبر، أنهى ماسك عملية الاستحواذ على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار. ذكرت وسائل الإعلام أن الانخفاض في قيمة أسهم تسلا يمكن تفسيره بمخاوف المستثمرين من أن يولي ماسك مزيدًا من الاهتمام للشبكة الاجتماعية، مما سيؤثر سلبًا على أعماله في صناعة السيارات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/11/1063783028_51:0:920:652_1920x0_80_0_0_a096731b69effc98ba65a23165e517a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, شركة تسلا
تسلا تشهد أسوأ انخفاض سنوي في الأسهم بنسبة 65٪ في عام 2022
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية شهدت أسوأ انخفاض سنوي في مخزونها بنسبة 65٪ في عام 2022.
وبحسب وسائل الإعلام ، انخفض سهم تسلا بنسبة 65٪ منذ بداية العام ، أو ما يزيد عن 700 مليار دولار من حيث القيمة السوقية ، على الرغم من ارتفاع سهم الشركة بنسبة 1.12٪ بنهاية جلسة التداول الأخيرة لعام 2022 يوم الجمعة.
في 29 ديسمبر، أفادت سي إن بي سي نقلا عن رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة ، أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أخبر موظفيه أنه لا داعي للقلق من التراجع في أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية، والتي انخفضت بنسبة 42٪ في ديسمبر.
وفي يونيو، ورد أن ماسك طلب من إدارة الشركة الاستغناء عن حوالي 10٪ من الموظفين لأسباب اقتصادية.
في أواخر أكتوبر، أنهى ماسك عملية الاستحواذ على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار. ذكرت وسائل الإعلام أن الانخفاض في قيمة أسهم تسلا يمكن تفسيره بمخاوف المستثمرين من أن يولي ماسك مزيدًا من الاهتمام للشبكة الاجتماعية، مما سيؤثر سلبًا على أعماله في صناعة السيارات.