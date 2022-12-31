https://sputnikarabic.ae/20221231/دفن-جثمان-بابا-الفاتيكان-السابق-بنديكتوس-السادس-عشر-في-مقابر-كاتدرائية-القديس-بطرس-1071798128.html
دفن جثمان بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر في مقابر كاتدرائية القديس بطرس
دفن جثمان بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر في مقابر كاتدرائية القديس بطرس
أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن جثمان البابا بنديكتوس السادس عشر، أول بابا يتقاعد منذ العصور الوسطى، سيُدفن في المقابر البابوية أسفل كنيسة القديس بطرس. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T16:18+0000
2022-12-31T16:18+0000
2022-12-31T16:18+0000
العالم
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وجاء في بيان الفاتيكان أنه عقب إقامة جنازة البابا يوم الخميس المقبل، "سيُنقل نعش الحبر الأعظم الفخري إلى كنيسة القديس بطرس، ثم إلى كهوف الفاتيكان لدفنه".وتوفي بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، اليوم السبت، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، وإعلان البابا فرنسيس أن سلفه بنديكتوس السادس عشر "مريض للغاية"، وطلب من جموع المصلين في الفاتيكان الصلاة من أجله.وقال مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في بيان عبر تويتر: "أبلغكم بحزن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفي اليوم الساعة 9:34 [بالتوقيت المحلي] في دير الكنيسة الأم في الفاتيكان".
https://sputnikarabic.ae/20221231/وفاة-بابا-الفاتيكان-السابق-بنديكتوس-السادس-عشر-عن-عمر-ناهز-96-عاما-1071788280.html
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العالم
دفن جثمان بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر في مقابر كاتدرائية القديس بطرس
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أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن جثمان البابا بنديكتوس السادس عشر، أول بابا يتقاعد منذ العصور الوسطى، سيُدفن في المقابر البابوية أسفل كنيسة القديس بطرس.
وجاء في بيان الفاتيكان أنه عقب إقامة جنازة البابا يوم الخميس المقبل، "سيُنقل نعش الحبر الأعظم الفخري إلى كنيسة القديس بطرس، ثم إلى كهوف الفاتيكان لدفنه".
وتوفي بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، اليوم السبت، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، وإعلان البابا فرنسيس أن سلفه بنديكتوس السادس عشر "مريض للغاية"، وطلب من جموع المصلين في الفاتيكان الصلاة من أجله.
وقال مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في بيان عبر تويتر: "أبلغكم بحزن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفي اليوم الساعة 9:34 [بالتوقيت المحلي] في دير الكنيسة الأم في الفاتيكان".