https://sputnikarabic.ae/20221231/قيادي-حزبي-يطلب-بتذليل-العقبات-من-أجل-تنزيل-الأمازيغية-بالمغرب-1071796045.html

قيادي حزبي يطلب بتذليل العقبات من أجل تنزيل الأمازيغية بالمغرب

قيادي حزبي يطلب بتذليل العقبات من أجل تنزيل الأمازيغية بالمغرب

مع اقتراب رأس السنة الأمازيغية 13 يناير/ كانون الثاني، عادت للواجهة مرة أخرى المطالب بتفعيل الطابع الأمازيغي، بالتوازي مع تصريحات حكومية إيجابية بشأن الأمر. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T15:38+0000

2022-12-31T15:38+0000

2022-12-31T15:38+0000

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قال القيادي بحزب التقدم والاشتراكية والبرلماني المغربي السابق جمال بنشقرون، إن تصريحات الوزير المنتدب مصطفى بيتاس، تأتي في إطار السياق العام الذي المرتبط بتفعيل مضامين القانون الذي جرى التصويت عليه في وقت سابق ونشر بالجريدة الرسمية، والمتعلق بدسترة اللغة الأمازيغية.وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة عازمة على الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.ولفت بايتاس، ضمن ندوة التصريح الحكومي، إلى أن الحكومة قدمت الكثير من أجل تفعيل الطابع الرسمي للغة، معتبرا أن هذا الورش محسوم دستوريا وسياسيا.وفي الإطار أضاف البرلماني والحزبي المغربي بنشقرون في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ترسيم اللغة الأمازيغية في مناحي الحياة العامة المغربية والاعتراف بالمكون الثقافي الأمازيغي لعموم المغارب بالمساواة مع اللغة العربية يدخل نطاق التنفيذ في الوقت الراهن.وأوضح أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية تشكل رمزية كبيرة للمغاربة في الموروث الثقافي المغاربي، وأن الجميع يطالب بأن يكون عطلة رسمية ويوما وطنية وتخليد رأس السنة الأمازيغية.وأشار إلى حزب التقدم والاشتراكية في المغرب كان من الأحزاب السباقة في الدفاع عن رأس السنة الأمازيغية وتخليده.وأشار إلى ضرورة تجاوز العقبات التي حالت دون تفعيل الأمازيغية ومنها تدريس اللغة الأمازيغية، والذي يتطلب الموارد البشرية القادرة على القيام بالعملية والتي تتطلب التأهيل من قبل الدولة.الفصل الخامسيتضمن الفصل الخامس من الدستور المغربي أن اللغة العربية الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، كما تعد الأمازيغية أيضا، لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مـشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.عيد رأس السنةيسمى عيد رأس السنة الأمازيغية في المغرب بـ"حاكوزة" أو "إيض يناير"، يحتفل به المغاربة عامة، حيث لا يقتصر على الناطقين بالأمازيغية فقط".الطابع الرسمي لإقرار اللغة الأمازيغية دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونشر بالجريدة الرسمية المغربية.احتفالات الأمازيغاحتفالات السنة الفلاحية في المغرب بدأت تتقلص كظاهرة احتفالية عامة،حيث كانت تمتد إلى 9 أيام في الماضي، بينما تقلصت إلى نحو 3 أيام وبعض المناطق لا تحتفل في الوقت الحاضر.ثلاثة طقوستتمثل الطقوس في ثلاثة أنواع "طقوس تطهيرية"، وهي التي تهدف إلى التخلص من كل قديم وغير نافع بوسائل وأدوات وأشياء جديدة."طقوس تغذوية" من خلال إعداد الأطباق المتنوعة من محاصيل محلية أدخرت في فصل الشتاء."طقوس صيدلية" من خلال جمع أنواع بعينها من النباتات المتوفرة في ذلك الفصل لتحضير أدوية منها بواسطة مزجها بمنتوجات طبيعية.

https://sputnikarabic.ae/20221222/برلماني-مغربي-لـسبوتنيك-ملزمون-بتفعيل-الطابع-الرسمي-للأمازيغية-1071501280.html

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