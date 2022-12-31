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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية، أطلقت أول صاروخ باليستي لها، يوم الأحد بتوقيت سول، باتجاه بحر اليابان، ليكون بذلك أول صاروخ تطلقه بيونغ يانغ في... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T19:48+0000
2022-12-31T19:48+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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سول - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية قوله، إن الجيش يقوم بتحليل مدى الصاروخ وارتفاع وسرعته.ووفقا للوكالة، فإن إطلاق الصاروخ قد يكون رد فعل من قبل بيونغ يانغ على اختبار كوريا الجنوبية لصاروخ يعمل بالوقود الصلب في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022 نحو 70 صاروخا باليستيا.وتقول بيونغ يانغ، إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221231/اليابان-تطور-صواريخ-يمكنها-ضرب-الصين-وكوريا-الشمالية-1071790265.html
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رصد عسكري, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
رصد عسكري, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

19:48 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JEرجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022
رجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية، أطلقت أول صاروخ باليستي لها، يوم الأحد بتوقيت سول، باتجاه بحر اليابان، ليكون بذلك أول صاروخ تطلقه بيونغ يانغ في عام 2023.
سول - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية قوله، إن الجيش يقوم بتحليل مدى الصاروخ وارتفاع وسرعته.
الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
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11:44 GMT
ووفقا للوكالة، فإن إطلاق الصاروخ قد يكون رد فعل من قبل بيونغ يانغ على اختبار كوريا الجنوبية لصاروخ يعمل بالوقود الصلب في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022 نحو 70 صاروخا باليستيا.
وتقول بيونغ يانغ، إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
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