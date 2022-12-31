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https://sputnikarabic.ae/20221231/محلل-عسكري-يتحدث-عن-التكتيكات-الجديدة-للقوات-المسلحة-الروسية-في-استخدام-الصواريخ-1071789271.html
محلل عسكري يتحدث عن التكتيكات الجديدة للقوات المسلحة الروسية في استخدام الصواريخ
محلل عسكري يتحدث عن التكتيكات الجديدة للقوات المسلحة الروسية في استخدام الصواريخ
قال المحلل العسكري، مدير متحف قوات الدفاع الجوي، يوري كنوتوف، في مقابلة مع موقع موسكوفسكي كومسوموليتس، إن القوات المسلحة الروسية استخدمت تكتيكا جديدا من... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T10:56+0000
2022-12-31T10:56+0000
العالم
روسيا
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وقال كونوتوف: "إذا استخدمنا في وقت سابق صواريخ كاليبر فقط ، ثم انضم المزيد من طائرات كاميكازي، فإننا نستخدم الآن طائرات دون طيار تتقدم على معظم الصواريخ تقريبا وتشتت انتباه نظام الدفاع الجوي، مما يجبر العدو على إنفاق الصواريخ بثمن بخس للغاية. وطائرات دون طيار عديمة الفائدة".ووفقا له، فإن "التعقيد والتغيير في تكوين وسائل الهجوم" هو ما يجعل من الممكن توجيه الضربات الأكثر فاعلية على البنية التحتية الأوكرانية. نتيجة لذلك، باستخدام تكتيكات جديدة، تم تدمير أربعة فرق للدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف المحلل أنه بالإضافة إلى الطائرات دون طيار التي تشتت الدفاعات الجوية، فإن المجموعة الضاربة لديها صواريخ Kh-31P و Kh-58 ، والتي يتم توجيهها بواسطة شعاع الرادار لأنظمة S-300 و Buk الأوكرانية المضادة للصواريخ. في حالة Buk، تم تدمير النظام بالكامل، وفقد S-300 رادارها، مما أدى إلى "تشويشها" تماما.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

محلل عسكري يتحدث عن التكتيكات الجديدة للقوات المسلحة الروسية في استخدام الصواريخ

10:56 GMT 31.12.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالدفاع الروسية: غواصة أسطول البحر الأسود تطلق صواريخ "كاليبر" المجنحة على مواقع في سوريا
الدفاع الروسية: غواصة أسطول البحر الأسود تطلق صواريخ كاليبر المجنحة على مواقع في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of Russian Federation
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قال المحلل العسكري، مدير متحف قوات الدفاع الجوي، يوري كنوتوف، في مقابلة مع موقع موسكوفسكي كومسوموليتس، إن القوات المسلحة الروسية استخدمت تكتيكا جديدا من الضربات ضد أوكرانيا.
وقال كونوتوف: "إذا استخدمنا في وقت سابق صواريخ كاليبر فقط ، ثم انضم المزيد من طائرات كاميكازي، فإننا نستخدم الآن طائرات دون طيار تتقدم على معظم الصواريخ تقريبا وتشتت انتباه نظام الدفاع الجوي، مما يجبر العدو على إنفاق الصواريخ بثمن بخس للغاية. وطائرات دون طيار عديمة الفائدة".
ووفقا له، فإن "التعقيد والتغيير في تكوين وسائل الهجوم" هو ما يجعل من الممكن توجيه الضربات الأكثر فاعلية على البنية التحتية الأوكرانية. نتيجة لذلك، باستخدام تكتيكات جديدة، تم تدمير أربعة فرق للدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف المحلل أنه بالإضافة إلى الطائرات دون طيار التي تشتت الدفاعات الجوية، فإن المجموعة الضاربة لديها صواريخ Kh-31P و Kh-58 ، والتي يتم توجيهها بواسطة شعاع الرادار لأنظمة S-300 و Buk الأوكرانية المضادة للصواريخ. في حالة Buk، تم تدمير النظام بالكامل، وفقد S-300 رادارها، مما أدى إلى "تشويشها" تماما.
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