https://sputnikarabic.ae/20221231/محلل-عسكري-يتحدث-عن-التكتيكات-الجديدة-للقوات-المسلحة-الروسية-في-استخدام-الصواريخ-1071789271.html
محلل عسكري يتحدث عن التكتيكات الجديدة للقوات المسلحة الروسية في استخدام الصواريخ
محلل عسكري يتحدث عن التكتيكات الجديدة للقوات المسلحة الروسية في استخدام الصواريخ
قال المحلل العسكري، مدير متحف قوات الدفاع الجوي، يوري كنوتوف، في مقابلة مع موقع موسكوفسكي كومسوموليتس، إن القوات المسلحة الروسية استخدمت تكتيكا جديدا من... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T10:56+0000
2022-12-31T10:56+0000
2022-12-31T10:56+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102632/45/1026324571_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4fe2ef2e76b14b97f8b8d00dd4a093d6.jpg
وقال كونوتوف: "إذا استخدمنا في وقت سابق صواريخ كاليبر فقط ، ثم انضم المزيد من طائرات كاميكازي، فإننا نستخدم الآن طائرات دون طيار تتقدم على معظم الصواريخ تقريبا وتشتت انتباه نظام الدفاع الجوي، مما يجبر العدو على إنفاق الصواريخ بثمن بخس للغاية. وطائرات دون طيار عديمة الفائدة".ووفقا له، فإن "التعقيد والتغيير في تكوين وسائل الهجوم" هو ما يجعل من الممكن توجيه الضربات الأكثر فاعلية على البنية التحتية الأوكرانية. نتيجة لذلك، باستخدام تكتيكات جديدة، تم تدمير أربعة فرق للدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف المحلل أنه بالإضافة إلى الطائرات دون طيار التي تشتت الدفاعات الجوية، فإن المجموعة الضاربة لديها صواريخ Kh-31P و Kh-58 ، والتي يتم توجيهها بواسطة شعاع الرادار لأنظمة S-300 و Buk الأوكرانية المضادة للصواريخ. في حالة Buk، تم تدمير النظام بالكامل، وفقد S-300 رادارها، مما أدى إلى "تشويشها" تماما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102632/45/1026324571_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_cbe7cb90afdeef77e490bf99274cb64a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
محلل عسكري يتحدث عن التكتيكات الجديدة للقوات المسلحة الروسية في استخدام الصواريخ
تابعنا عبر
قال المحلل العسكري، مدير متحف قوات الدفاع الجوي، يوري كنوتوف، في مقابلة مع موقع موسكوفسكي كومسوموليتس، إن القوات المسلحة الروسية استخدمت تكتيكا جديدا من الضربات ضد أوكرانيا.
وقال كونوتوف: "إذا استخدمنا في وقت سابق صواريخ كاليبر فقط ، ثم انضم المزيد من طائرات كاميكازي، فإننا نستخدم الآن طائرات دون طيار تتقدم على معظم الصواريخ تقريبا وتشتت انتباه نظام الدفاع الجوي، مما يجبر العدو على إنفاق الصواريخ بثمن بخس للغاية. وطائرات دون طيار عديمة الفائدة".
ووفقا له، فإن "التعقيد والتغيير في تكوين وسائل الهجوم" هو ما يجعل من الممكن توجيه الضربات الأكثر فاعلية على البنية التحتية الأوكرانية. نتيجة لذلك، باستخدام تكتيكات جديدة، تم تدمير أربعة فرق للدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف المحلل أنه بالإضافة إلى الطائرات دون طيار التي تشتت الدفاعات الجوية، فإن المجموعة الضاربة لديها صواريخ Kh-31P و Kh-58 ، والتي يتم توجيهها بواسطة شعاع الرادار لأنظمة S-300 و Buk الأوكرانية المضادة للصواريخ. في حالة Buk، تم تدمير النظام بالكامل، وفقد S-300 رادارها، مما أدى إلى "تشويشها" تماما.