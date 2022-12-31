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https://sputnikarabic.ae/20221231/ميدفيديف-روسيا-أقوى-من-قبل-والعملية-العسكرية-ستحقق-أهدافها-1071791723.html
ميدفيديف: روسيا أقوى من قبل والعملية العسكرية ستحقق أهدافها
ميدفيديف: روسيا أقوى من قبل والعملية العسكرية ستحقق أهدافها
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن العملية العسكرية الروسية ستحقق أهدافها وروسيا باتت أقوى من قبل. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وأشار ميدفيديف إلى أن العام المقبل كان دراماتيكيًا ونقطة تحول، ولم يعد بإمكان روسيا النظر إلى الإبادة الجماعية التي يقوم بها نظام كييف.وأكد ميدفيديف أنه سيتم تحقيق الهدف من العملية الخاصة، حيث سيستمر أعداء روسيا في محاولة كسرها وإخضاعها لإرادتهم، لكنهم لن ينجحوا بذلك.وتابع ميدفيديف بالقول: "لدينا الحقيقة والنصر في الحقيقة ونحن سنبقى دائمًا لحماية حقوق وحريات الروس".
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روسيا

ميدفيديف: روسيا أقوى من قبل والعملية العسكرية ستحقق أهدافها

12:40 GMT 31.12.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن العملية العسكرية الروسية ستحقق أهدافها وروسيا باتت أقوى من قبل.
وأشار ميدفيديف إلى أن العام المقبل كان دراماتيكيًا ونقطة تحول، ولم يعد بإمكان روسيا النظر إلى الإبادة الجماعية التي يقوم بها نظام كييف.
وأكد ميدفيديف أنه سيتم تحقيق الهدف من العملية الخاصة، حيث سيستمر أعداء روسيا في محاولة كسرها وإخضاعها لإرادتهم، لكنهم لن ينجحوا بذلك.
وتابع ميدفيديف بالقول: "لدينا الحقيقة والنصر في الحقيقة ونحن سنبقى دائمًا لحماية حقوق وحريات الروس".
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