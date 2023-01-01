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إيران تحضر تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا
إيران تحضر تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا
يشارك نائب الرئيس الإيراني، محمد حسيني، في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب، لولا دا سيلفا.‏ 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T08:54+0000
2023-01-01T08:54+0000
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ووصل حسيني إلى عاصمة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية للمشاركة في حفل التنصيب، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).ويشارك حسيني في حفل التنصيب الرسمي ومأدبة غداء الرئيس الجديد، ويخطط للقاء بعض كبار المسؤولين من الدول على هامش الحفل.وكان لولا دا سيلفا شغل منصب رئيس البرازيل في الفترة من 2002 إلى 2010، عندما شهدت العلاقات الثنائية بين البرازيل وطهران طفرة كبيرة، بحسب (إرنا).وسيتم تنصيب لولا دا سيلفا، الرئيس الـ39 للبرازيل، اليوم الأحد الموافق 1 يناير/ كانون الثاني الجاري.وسيتولى الزعيم التقدمي منصبه، في حدث ضخم يحضره ما لا يقل عن 17 رئيس دولة وحكومة، من بينهم ملك إسبانيا ورؤساء ألمانيا والبرتغال والأرجنتين والأوروغواي.
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أخبار البرازيل , العالم, إيران
أخبار البرازيل , العالم, إيران

إيران تحضر تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا

08:54 GMT 01.01.2023
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022
© AP Photo / Andre Penner
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يشارك نائب الرئيس الإيراني، محمد حسيني، في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب، لولا دا سيلفا.‏
ووصل حسيني إلى عاصمة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية للمشاركة في حفل التنصيب، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
ويشارك حسيني في حفل التنصيب الرسمي ومأدبة غداء الرئيس الجديد، ويخطط للقاء بعض كبار المسؤولين من الدول على هامش الحفل.
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وكان لولا دا سيلفا شغل منصب رئيس البرازيل في الفترة من 2002 إلى 2010، عندما شهدت العلاقات الثنائية بين البرازيل وطهران طفرة كبيرة، بحسب (إرنا).
وسيتم تنصيب لولا دا سيلفا، الرئيس الـ39 للبرازيل، اليوم الأحد الموافق 1 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وسيتولى الزعيم التقدمي منصبه، في حدث ضخم يحضره ما لا يقل عن 17 رئيس دولة وحكومة، من بينهم ملك إسبانيا ورؤساء ألمانيا والبرتغال والأرجنتين والأوروغواي.
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