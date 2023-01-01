https://sputnikarabic.ae/20230101/إيران-تحضر-تنصيب-الرئيس-البرازيلي-المنتخب-لولا-دا-سيلفا-1071812832.html

إيران تحضر تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا

إيران تحضر تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا

يشارك نائب الرئيس الإيراني، محمد حسيني، في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب، لولا دا سيلفا.‏ 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T08:54+0000

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ووصل حسيني إلى عاصمة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية للمشاركة في حفل التنصيب، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).ويشارك حسيني في حفل التنصيب الرسمي ومأدبة غداء الرئيس الجديد، ويخطط للقاء بعض كبار المسؤولين من الدول على هامش الحفل.وكان لولا دا سيلفا شغل منصب رئيس البرازيل في الفترة من 2002 إلى 2010، عندما شهدت العلاقات الثنائية بين البرازيل وطهران طفرة كبيرة، بحسب (إرنا).وسيتم تنصيب لولا دا سيلفا، الرئيس الـ39 للبرازيل، اليوم الأحد الموافق 1 يناير/ كانون الثاني الجاري.وسيتولى الزعيم التقدمي منصبه، في حدث ضخم يحضره ما لا يقل عن 17 رئيس دولة وحكومة، من بينهم ملك إسبانيا ورؤساء ألمانيا والبرتغال والأرجنتين والأوروغواي.

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