https://sputnikarabic.ae/20230101/التعاون-الإسلامي-ترحب-بقرار-أممي-في-الدفاع-عن-فلسطين-1071809947.html
"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار أممي في الدفاع عن فلسطين
"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار أممي في الدفاع عن فلسطين
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الأممي الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لانتهاك حقوق الشعب... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T07:02+0000
2023-01-01T07:02+0000
2023-01-01T07:02+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
التعاون الإسلامي
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وذكرت المنظمة في بيان، أن أمانتها العامة "رحبت بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية"، مضيفةً: "خصوصا القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى حول ماهية الاحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس".وفي وقت سابق السبت، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.وصوّت لصالح القرار الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرين ضد القرار بينما امتنع 53 عن التصويت.وحول حيثيات القرار، قالت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تبنت قرارا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى "بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير".وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, التعاون الإسلامي
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, التعاون الإسلامي
"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار أممي في الدفاع عن فلسطين
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رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الأممي الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وذكرت المنظمة في بيان، أن أمانتها العامة "رحبت بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية"، مضيفةً: "خصوصا القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى حول ماهية الاحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس".
وفي وقت سابق السبت، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.
وصوّت لصالح القرار الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرين ضد القرار بينما امتنع 53 عن التصويت.
وفي بيانها، أشادت منظمة التعاون الإسلامي بـ"مواقف الدول التي ساهمت في دعم ورعاية هذا القرار تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي وانسجاماً مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام".
وحول حيثيات القرار، قالت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تبنت قرارا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى "بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير".
وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.