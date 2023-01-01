https://sputnikarabic.ae/20230101/الجيش-الصومالي-يعلن-استعادة-مدينة-استراتيجية-وسط-البلاد-من-ميليشيا-الشباب-1071825295.html
الجيش الصومالي يعلن استعادة مدينة استراتيجية وسط البلاد من ميليشيا الشباب
الجيش الصومالي يعلن استعادة مدينة استراتيجية وسط البلاد من ميليشيا الشباب
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الأحد، السيطرة على مدينة مسجواي الاستراتيجية وسط البلاد والتي كانت تسيطر عليها ميليشيا الشباب المتطرفة. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T15:17+0000
2023-01-01T15:17+0000
2023-01-01T15:17+0000
العالم العربي
الصومال
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وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا): "سيطر الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية، اليوم الأحد، على منطقة مسجواي التابعة لمحافظة جلجدود".وقال اللواء علي عرالي عُسوبلي، أحد المسؤولين عن العملية إن الجيش نجح في السيطرة على منطقة مسجواي بعد مواجهات محدودة مع مسلحي حركة الشباب.وأضاف أن الجيش شن هجوما على المدينة التي كان يتمركز فيها عناصر التنظيم المتطرف، والذين فروا منها ويجرى حاليا تعقبهم.وانتقل الجيش الصومالي لتطهير محافظة جلجدود من فلول الميليشيا المتطرفة بعدما نجح في السيطرة على عدة محافظات أخرى وسط البلاد بما في ذلك شبيلى الوسطى وهيران بمساعدة العشائر المحلية.وخسرت حركة "الشباب" عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بمنطقة هيران منذ أيلول/سبتمبر الماضي، لصالح قوات الجيش التي تحرز مكاسب في العملية المستمرة التي تحظى بدعم الجيش الأمريكي.وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بطرد حركة الشباب من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20230101/مقتل-10-من-حركة-الشباب-الصومالية-إثر-اشتباكات-بين-عناصرها-1071812719.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الصومال
الجيش الصومالي يعلن استعادة مدينة استراتيجية وسط البلاد من ميليشيا الشباب
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الأحد، السيطرة على مدينة مسجواي الاستراتيجية وسط البلاد والتي كانت تسيطر عليها ميليشيا الشباب المتطرفة.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا): "سيطر الجيش الوطني
بالتعاون مع المقاومة الشعبية، اليوم الأحد، على منطقة مسجواي التابعة لمحافظة جلجدود".
وقال اللواء علي عرالي عُسوبلي، أحد المسؤولين عن العملية إن الجيش نجح في السيطرة على منطقة مسجواي بعد مواجهات محدودة مع مسلحي حركة الشباب.
وأضاف أن الجيش شن هجوما على المدينة التي كان يتمركز فيها عناصر التنظيم المتطرف، والذين فروا منها ويجرى حاليا تعقبهم.
وانتقل الجيش الصومالي لتطهير محافظة جلجدود من فلول الميليشيا المتطرفة بعدما نجح في السيطرة على عدة محافظات أخرى وسط البلاد بما في ذلك شبيلى الوسطى وهيران بمساعدة العشائر المحلية.
وخسرت حركة "الشباب"
عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بمنطقة هيران منذ أيلول/سبتمبر الماضي، لصالح قوات الجيش التي تحرز مكاسب في العملية المستمرة التي تحظى بدعم الجيش الأمريكي.
وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بطرد حركة الشباب من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.
ويشهد الصومال
، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.