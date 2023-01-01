https://sputnikarabic.ae/20230101/الرئيس-الصيني-لا-نزال-نواجه-تحديات-صعبة-لمكافحة-كوفيد-19-1071824265.html

الرئيس الصيني: لا نزال نواجه تحديات صعبة لمكافحة "كوفيد 19"

الرئيس الصيني: لا نزال نواجه تحديات صعبة لمكافحة "كوفيد 19"

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن التحديات الصعبة لا تزال قائمة في معركة الصين ضد "كوفيد 19" وحث على الصبر، بعد رفع سياسة مكافحة الوباء الصرامة وتقارير عن... 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T14:42+0000

2023-01-01T14:42+0000

2023-01-01T14:42+0000

الصين

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

العالم

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في خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد يوم السبت، قال شي إن البلاد في مرحلة جديدة من السيطرة على "كوفيد" وقد تكيفت بعد اتباع نهج قائم على العلم. في اليوم السابق، قال إن استراتيجية البلاد "تحسنت" لحماية حياة الناس وتقليل التكاليف الاقتصادية، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".في 7 ديسمبر/ كانون الأول، قررت الصين التخفيف نهائيا من نهجها القاسي "صفر كوفيد"، والذي تضمن عمليات الإغلاق المفاجئة والاختبارات الجماعية المتكررة وإغلاق الحدود.رغم دفاعه سابقا عن السياسة الصارمة، أدلى الزعيم الصيني يوم السبت، بما بدا أنه اعتراف نادر بالمصاعب التي تحملها الشعب الصيني خلال عمليات الإغلاق الحازمة، وكذلك مع الانتشار السريع للمرض.في الشهر الماضي، نقلت تقارير عن تقديرات لمسؤولين صينيين، أن نحو 250 مليون شخص أو ما يعادل 18% من السكان أصيبوا بـ"كوفيد 19" خلال الأيام العشرين الأولى من ديسمبر/ كانون الأول، مع تخفيف بكين قيودها الصارمة لاحتواء المرض.وقال شي: "منذ ظهر فيروس كورونا، وضعنا الناس في المقام الأول ووضعنا الحياة في المقام الأول طوال الوقت، وبجهود استثنائية، تغلبنا على الصعوبات والتحديات غير المسبوقة، ولم تكن رحلة سهلة لأحد. لقد دخلنا الآن مرحلة جديدة من استجابة كوفيد حيث لا تزال هناك تحديات صعبة".علاوة على تفشي الفيروس المتكرر، عانى الاقتصاد الصيني في عام 2022 من الركود المستمر في سوق العقارات، وتباطؤ الطلب الاستهلاكي، وتراجع الشهية الخارجية لسلعه.بينما توقع المحللون تباطؤ النمو إلى 3% في عام 2022، قال شي إن الناتج المحلي الإجمالي للصين تجاوز 120 تريليون يوان (17.4 تريليون دولار) العام الماضي، مما يشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% على الأقل.

https://sputnikarabic.ae/20221223/إعلام-250-مليون-إصابة-بفيروس-كورونا-في-الصين-خلال-3-أسابيع-فقط-1071527047.html

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