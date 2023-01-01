https://sputnikarabic.ae/20230101/رئيس-كولومبيا-يعلن-التوصل-لاتفاق-مؤقت-لوقف-إطلاق-النار-مع-المتمردين-1071813409.html
رئيس كولومبيا يعلن التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار مع المتمردين
رئيس كولومبيا يعلن التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار مع المتمردين
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأحد، أنه توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع ميليشيات متمردة يسارية، وذلك من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T09:13+0000
2023-01-01T09:13+0000
2023-01-01T09:13+0000
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وقال بيترو عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اتفقنا على وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني وجماعة سيغوندا ماركيتاليا، وهيئة أركان القوات المسلحة الثورية الكولومبية، وتنظيم عشيرة الخليج، وقوات الدفاع الذاتي في سييرا نيفادا".وأتم، قائلا: "السلام الكامل سيصبح حقيقة".يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلن جيش التحرير الوطني والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، وقف إطلاق النار مع الحكومة حتى 2 يناير 2023.ويأتي ذلك كمبادرة في المفاوضات الجارية مع حكومة بيترو التي تسعى إلى تحقيق السلام مع الجماعات والميليشيات المسلحة من أجل إنهاء النزاع المسلح الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 50 عاما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار العالم الآن
رئيس كولومبيا يعلن التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار مع المتمردين
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أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأحد، أنه توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع ميليشيات متمردة يسارية، وذلك من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران المقبل.
وقال بيترو
عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اتفقنا على وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني وجماعة سيغوندا ماركيتاليا، وهيئة أركان القوات المسلحة الثورية الكولومبية، وتنظيم عشيرة الخليج، وقوات الدفاع الذاتي في سييرا نيفادا".
وأضاف: "ذلك في الفترة ما بين 1 يناير حتى 30 يونيو من العام الجاري، مع إمكانية تمديد الاتفاق وفقا لمسار المفاوضات".
وأتم، قائلا: "السلام الكامل سيصبح حقيقة".
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلن جيش التحرير الوطني والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، وقف إطلاق النار مع الحكومة حتى 2 يناير 2023.
ويأتي ذلك كمبادرة في المفاوضات الجارية مع حكومة بيترو التي تسعى إلى تحقيق السلام مع الجماعات والميليشيات المسلحة من أجل إنهاء النزاع المسلح
الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 50 عاما.