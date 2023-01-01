https://sputnikarabic.ae/20230101/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-سيكون-العام-الجديد-لتعزيز-الشراكة-والتوافق-الوطني-وتحسين-الخدمات-1071805180.html
رئيس مجلس القيادة اليمني: سيكون العام الجديد لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني وتحسين الخدمات
رئيس مجلس القيادة اليمني: سيكون العام الجديد لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني وتحسين الخدمات
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، أن العام الجديد سيكون لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني بين الأطراف السياسية في اليمن، متعهدا بتحسين... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T00:43+0000
2023-01-01T00:43+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال العليمي في تهنئة للشعب اليمني بالعام الجديد، عبر "تويتر"، "ستكون السنة الجديدة وبدعم من أشقائنا في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، عاماً لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء المؤسسات في معركة تاريخية من أجل الحرية والكرامة وثقافتنا الوطنية وهويتنا العربية".واعتبر العليمي أن "القوات المسلحة والأمن، والمقاومة الشعبية والاصطفاف الوطني المثال الأعلى لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب (في إشارة إلى سيطرة أنصار الله على السلطة) وحماية النظام الجمهوري"، على حد تعبيره.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221231/أنصار-الله-قدمنا-وجهة-نظرنا-بشأن-السلام-في-اليمن-إلى-الوسيط-العماني-الأسبوع-الماضي-1071803930.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
رئيس مجلس القيادة اليمني: سيكون العام الجديد لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني وتحسين الخدمات
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أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، أن العام الجديد سيكون لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني بين الأطراف السياسية في اليمن، متعهدا بتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر على السلطة في البلد العربي منذ 8 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. وقال العليمي في تهنئة للشعب اليمني بالعام الجديد، عبر "تويتر"، "ستكون السنة الجديدة وبدعم من أشقائنا في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية
، والإمارات العربية المتحدة، عاماً لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء المؤسسات في معركة تاريخية من أجل الحرية والكرامة وثقافتنا الوطنية وهويتنا العربية".
وأكد "الالتزام بمواصلة العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعها الحوثيون، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين، والهيئات الدبلوماسية ومستحقات الطلاب المبتعثين، وفقا للإصلاحات الحكومية الشاملة".
واعتبر العليمي أن "القوات المسلحة والأمن، والمقاومة الشعبية والاصطفاف الوطني المثال الأعلى لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب (في إشارة إلى سيطرة أنصار الله على السلطة) وحماية النظام الجمهوري"، على حد تعبيره.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.