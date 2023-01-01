https://sputnikarabic.ae/20230101/طائرات-مسيرة-إيرانية-هجومية-واستخبارية-واعتراضية-تشارك-في-مناورات-ذوالفقار-1401-1071816105.html

طائرات مسيرة إيرانية هجومية واستخبارية واعتراضية تشارك في مناورات "ذوالفقار 1401"

طائرات مسيرة إيرانية هجومية واستخبارية واعتراضية تشارك في مناورات "ذوالفقار 1401"

شاركت مسيرات إيرانية مختلفة المهام في مناروات ذو الفقار 1401، والتي تشارك فيها وحدات مختلفة تابعة للجيش الإيراني. 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T10:54+0000

2023-01-01T10:54+0000

2023-01-01T10:54+0000

أخبار إيران

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/08/1050646349_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_1ae990241b7f7d705badc5b5e5413613.jpg

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فقد شهدت المناورات مشاركة طائرات دون طيار مختلفة المهام، بين هجومية واعتراضية، واستخبارية.ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مناورات ذوالفقار 1401 الكبرى، "العميد شيخ"، قوله إن مشاركة تلك المسيرات تستهدف "رصد بؤر التهديد من أجل الحصول على استشراف استخباري ورفع مستوى مهارة الكوادر في التخطيط واستخدام القدرات وتقييم كفاءة خطط العمليات لدرء المخاطر".وحسب الوكالة: "حلقت أمس السبت، الطائرات المسيرة من طراز آرش و باور وأبابيل 5، من على متن مدمرة "سهند" الإيرانية وقامت بتدمير أهدافها على الساحل بنجاح".وأوضحت أن "الطائرة المسيرة الهجومية "أبابيل 5" والتي انضمت إلى الخدمة أخيرا في وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوات البحرية، شاركت لأول مرة في تلك المناورات، وقامت بغارات جوية باستخدام قنابل "قائم"؛ حيث دمرت أهدافها في البحر".يشار إلى أن "قنبلة قائم"، هي: "من فئة قنابل سديد الموجهة والمتطورة، ومزودة بأجهزة استشعار بصري أو حراري يتم حملها بواسطة مسيرات مهاجر 6 وأبابيل 4 و5 و كمان 12".طالع أيضا: أيادي "حزب الله" على "ذو الفقار" تقلق إسرائيل

https://sputnikarabic.ae/20211108/مناورات-ذو-الفقار-الإيرانية-ما-الرسالة-التي-حملتها-لأمريكا-قبل-استئناف-مفاوضات-فيينا؟-1050657675.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم