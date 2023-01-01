https://sputnikarabic.ae/20230101/طائرات-مسيرة-إيرانية-هجومية-واستخبارية-واعتراضية-تشارك-في-مناورات-ذوالفقار-1401-1071816105.html
طائرات مسيرة إيرانية هجومية واستخبارية واعتراضية تشارك في مناورات "ذوالفقار 1401"
طائرات مسيرة إيرانية هجومية واستخبارية واعتراضية تشارك في مناورات "ذوالفقار 1401"
شاركت مسيرات إيرانية مختلفة المهام في مناروات ذو الفقار 1401، والتي تشارك فيها وحدات مختلفة تابعة للجيش الإيراني. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T10:54+0000
2023-01-01T10:54+0000
2023-01-01T10:54+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فقد شهدت المناورات مشاركة طائرات دون طيار مختلفة المهام، بين هجومية واعتراضية، واستخبارية.ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مناورات ذوالفقار 1401 الكبرى، "العميد شيخ"، قوله إن مشاركة تلك المسيرات تستهدف "رصد بؤر التهديد من أجل الحصول على استشراف استخباري ورفع مستوى مهارة الكوادر في التخطيط واستخدام القدرات وتقييم كفاءة خطط العمليات لدرء المخاطر".وحسب الوكالة: "حلقت أمس السبت، الطائرات المسيرة من طراز آرش و باور وأبابيل 5، من على متن مدمرة "سهند" الإيرانية وقامت بتدمير أهدافها على الساحل بنجاح".وأوضحت أن "الطائرة المسيرة الهجومية "أبابيل 5" والتي انضمت إلى الخدمة أخيرا في وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوات البحرية، شاركت لأول مرة في تلك المناورات، وقامت بغارات جوية باستخدام قنابل "قائم"؛ حيث دمرت أهدافها في البحر".يشار إلى أن "قنبلة قائم"، هي: "من فئة قنابل سديد الموجهة والمتطورة، ومزودة بأجهزة استشعار بصري أو حراري يتم حملها بواسطة مسيرات مهاجر 6 وأبابيل 4 و5 و كمان 12".طالع أيضا: أيادي "حزب الله" على "ذو الفقار" تقلق إسرائيل
https://sputnikarabic.ae/20211108/مناورات-ذو-الفقار-الإيرانية-ما-الرسالة-التي-حملتها-لأمريكا-قبل-استئناف-مفاوضات-فيينا؟-1050657675.html
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أخبار إيران, العالم
طائرات مسيرة إيرانية هجومية واستخبارية واعتراضية تشارك في مناورات "ذوالفقار 1401"
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شاركت مسيرات إيرانية مختلفة المهام في مناروات ذو الفقار 1401، والتي تشارك فيها وحدات مختلفة تابعة للجيش الإيراني.
ووفقا لوكالة الأنباء
الإيرانية (إرنا)، فقد شهدت المناورات مشاركة طائرات دون طيار مختلفة المهام، بين هجومية واعتراضية، واستخبارية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مناورات ذوالفقار
1401 الكبرى، "العميد شيخ"، قوله إن مشاركة تلك المسيرات تستهدف "رصد بؤر التهديد من أجل الحصول على استشراف استخباري ورفع مستوى مهارة الكوادر في التخطيط واستخدام القدرات وتقييم كفاءة خطط العمليات لدرء المخاطر".
وحسب الوكالة: "حلقت أمس السبت، الطائرات المسيرة من طراز آرش و باور وأبابيل 5، من على متن مدمرة "سهند" الإيرانية وقامت بتدمير أهدافها على الساحل بنجاح".
أيضا شاركت مسيرة تجسسية هجومية، "من طراز "كمان 12"، "وأدت مهام التصدي للقوات المعادية في هذه المناورات".
وأوضحت أن "الطائرة المسيرة الهجومية "أبابيل 5" والتي انضمت إلى الخدمة أخيرا في وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوات البحرية، شاركت لأول مرة في تلك المناورات، وقامت بغارات جوية باستخدام قنابل "قائم"؛ حيث دمرت أهدافها في البحر".
يشار إلى أن "قنبلة قائم
"، هي: "من فئة قنابل سديد الموجهة والمتطورة، ومزودة بأجهزة استشعار بصري أو حراري يتم حملها بواسطة مسيرات مهاجر 6 وأبابيل 4 و5 و كمان 12".