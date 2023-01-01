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https://sputnikarabic.ae/20230101/قائد-الجيش-الإيراني-تلويح-علم-البلاد-في-المحطيات-رمزا-للإرادة-الوطنية-1071825899.html
قائد الجيش الإيراني: تلويح علم البلاد في المحطيات رمزا للإرادة الوطنية
قائد الجيش الإيراني: تلويح علم البلاد في المحطيات رمزا للإرادة الوطنية
قال القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي إن تلويح العلم الإيراني في المحيطات البعيدة هو رمز للإرادة الوطنية. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T15:32+0000
2023-01-01T15:32+0000
العالم
أخبار إيران
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وتابع موسوي، حسبما نقلت عنه وكالة مهر الإيرانية، اليوم الأحد، أنه تحدث مع قائد الأسطول 86 لبحرية الجيش الإيراني، خلال مناورات ذور الفقار 1401 واعتبر أن مهمته "رمزًا للإرادة الوطنية في المحيطات". وأكد موسوي أن تلويح العلم الإيراني من إنجازات المناورة. وتبحر مجموعة من السفن الإيرانية التابعة للأسطول في مياه المحيط الهادئ.
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العالم, أخبار إيران
العالم, أخبار إيران

قائد الجيش الإيراني: تلويح علم البلاد في المحطيات رمزا للإرادة الوطنية

15:32 GMT 01.01.2023
© AFP 2022 / Iranian Army officeقائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات "الاقتدار 99" للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021
قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / Iranian Army office
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قال القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي إن تلويح العلم الإيراني في المحيطات البعيدة هو رمز للإرادة الوطنية.
وتابع موسوي، حسبما نقلت عنه وكالة مهر الإيرانية، اليوم الأحد، أنه تحدث مع قائد الأسطول 86 لبحرية الجيش الإيراني، خلال مناورات ذور الفقار 1401 واعتبر أن مهمته "رمزًا للإرادة الوطنية في المحيطات".
وأكد موسوي أن تلويح العلم الإيراني من إنجازات المناورة. وتبحر مجموعة من السفن الإيرانية التابعة للأسطول في مياه المحيط الهادئ.
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