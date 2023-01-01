https://sputnikarabic.ae/20230101/قائد-الجيش-الإيراني-تلويح-علم-البلاد-في-المحطيات-رمزا-للإرادة-الوطنية-1071825899.html
قائد الجيش الإيراني: تلويح علم البلاد في المحطيات رمزا للإرادة الوطنية
قائد الجيش الإيراني: تلويح علم البلاد في المحطيات رمزا للإرادة الوطنية
قال القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي إن تلويح العلم الإيراني في المحيطات البعيدة هو رمز للإرادة الوطنية. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T15:32+0000
2023-01-01T15:32+0000
2023-01-01T15:32+0000
العالم
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/13/1047847108_0:126:2399:1475_1920x0_80_0_0_54252a96fc7eedf92e8dc056e81fc1a6.jpg
وتابع موسوي، حسبما نقلت عنه وكالة مهر الإيرانية، اليوم الأحد، أنه تحدث مع قائد الأسطول 86 لبحرية الجيش الإيراني، خلال مناورات ذور الفقار 1401 واعتبر أن مهمته "رمزًا للإرادة الوطنية في المحيطات". وأكد موسوي أن تلويح العلم الإيراني من إنجازات المناورة. وتبحر مجموعة من السفن الإيرانية التابعة للأسطول في مياه المحيط الهادئ.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/13/1047847108_133:0:2266:1600_1920x0_80_0_0_a9a8c51e23682f823a8c6875cedabb1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران
قائد الجيش الإيراني: تلويح علم البلاد في المحطيات رمزا للإرادة الوطنية
تابعنا عبر
قال القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي إن تلويح العلم الإيراني في المحيطات البعيدة هو رمز للإرادة الوطنية.
وتابع موسوي، حسبما نقلت عنه وكالة
مهر الإيرانية، اليوم الأحد، أنه تحدث مع قائد الأسطول 86 لبحرية الجيش الإيراني، خلال مناورات ذور الفقار 1401 واعتبر أن مهمته "رمزًا للإرادة الوطنية في المحيطات".
وأكد موسوي أن تلويح العلم الإيراني من إنجازات المناورة. وتبحر مجموعة من السفن الإيرانية التابعة للأسطول في مياه المحيط الهادئ.