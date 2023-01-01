https://sputnikarabic.ae/20230101/قيادة-العمليات-المشتركة-العراقية-تعلن-عدد-إرهابيي-داعش-الذين-تم-تصفيتهم-العام-الماضي-1071812573.html
قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن عدد إرهابيي "داعش" الذين تم تصفيتهم العام الماضي
قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن عدد إرهابيي "داعش" الذين تم تصفيتهم العام الماضي
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن إحصاء لمن تمت تصفيتهم من الإرهابيين على أرض العراق خلال العام 2022. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T08:51+0000
2023-01-01T08:51+0000
2023-01-01T08:51+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
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ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن القوات العراقية قتلت 311 إرهابيا من قيادات "داعش" الإرهابية.وقال خفاجي: "العام 2022 شهد تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة في العمل الميداني من بينها قتل 311 إرهابيا"، لافتا إلى أن منهم 213 قتلوا عن طريق القوات الجوية العراقية، و98 تمت تصفيتهم من خلال عمليات مختلفة.وقال: "أغلب القتلى قيادات مهمة بعصابات داعش الإرهابية، ما سمح بتدمير منظومة القيادة والسيطرة لدى تلك العصابات".ولفت إلى أن عام 2022 ولدت فيه كذلك "خلية الاستهداف بقيادة العمليات المشتركة في شهر شباط الماضي"، لافتًا إلى أن تلك الخلية "اضطلعت بمهمتين أساسيتين، وهما المحافظة على المواطنين من جهة والبنى التحتية من جهة أخرى بمناطق العمليات الأمنية أثناء الاشتباك مع العدو أو أثناء الضربات الجوية".وتمنى خفاجي أن يكون هناك "مجال أكبر في التسليح والتدريب في العام 2023، لرفع القدرات ومواصلة ملاحقة الإرهاب والقضاء على ما تبقى من عناصره في مناطق الفراغات الأمنية".طالع أيضا: العمليات العراقية المشتركة لـ"سبوتنيك": بغداد تنسق مع روسيا وسوريا وإيران لمنع تسلل عناصر "داعش"
https://sputnikarabic.ae/20210124/ضجة-في-العراق-بعد-تسريب-وثائق-أمنية-تخص-داعش-العمليات-المشتركة-تفتح-تحقيقا--1047897526.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن عدد إرهابيي "داعش" الذين تم تصفيتهم العام الماضي
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن إحصاء لمن تمت تصفيتهم من الإرهابيين على أرض العراق خلال العام 2022.
ووفق تصريحات
نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن القوات العراقية قتلت 311 إرهابيا من قيادات "داعش" الإرهابية.
وقال خفاجي: "العام 2022 شهد تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة في العمل الميداني من بينها قتل 311 إرهابيا"، لافتا إلى أن منهم 213 قتلوا عن طريق القوات الجوية العراقية
، و98 تمت تصفيتهم من خلال عمليات مختلفة.
وقال: "أغلب القتلى قيادات مهمة بعصابات داعش الإرهابية، ما سمح بتدمير منظومة القيادة والسيطرة لدى تلك العصابات".
وأضاف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية أن "العام 2022 شهد إحكام قبضة القوات الأمنية على الحدود العراقية – السورية ومنع أية عمليات تسلل، وهو ما أدى لقطع طريق إمدادات العدو بالأفراد والمعدات".
ولفت إلى أن عام 2022 ولدت فيه كذلك "خلية الاستهداف بقيادة العمليات المشتركة في شهر شباط الماضي"، لافتًا إلى أن تلك الخلية "اضطلعت بمهمتين أساسيتين، وهما المحافظة على المواطنين من جهة والبنى التحتية من جهة أخرى بمناطق العمليات الأمنية أثناء الاشتباك مع العدو أو أثناء الضربات الجوية
".
وتمنى خفاجي أن يكون هناك "مجال أكبر في التسليح والتدريب في العام 2023، لرفع القدرات ومواصلة ملاحقة الإرهاب والقضاء على ما تبقى من عناصره في مناطق الفراغات الأمنية".