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https://sputnikarabic.ae/20230101/لولا-دا-سيلفا-يؤدي-اليمين-الدستورية-رئيسا-للبرازيل-للمرة-الثالثة-1071833583.html
لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة
لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة
أدى لولا دا سيلفا، اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل، من مقر البرلمان البرازيلي، اليوم الأحد. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T19:14+0000
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القاهرة- سبوتنيك. ونقلت الصفحة الرسمية للرئيس البرازيلي، في بث مباشر، "مراسم أداء اليمين الدستورية، ليصبح لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة في تاريخه".وأوقفت الشرطة البرازيلية، رجلًا مسلحًا بسكين وعبوة ناسفة، حاول الوصول إلى حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في العاصمة برازيليا.وأفادت وكالة "رويترز" بأن الشرطة البرازيلية "أوقفت رجلًا مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول الوصول إلى الساحة التي يُقام فيها حفل تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في العاصمة برازيليا".وانتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.واعتقلت الشرطة البرازيلية، الخميس، الماضي، أربعة أشخاص على الأقل خلال حملة مداهمات على مستوى البلاد، بالتزامن مع تحقيقات في محاولة انقلاب مزعومة خلال أعمال شغب أشعلها أنصار الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته.
https://sputnikarabic.ae/20230101/توقيف-شخص-مسلح-بسكين-وعبوة-ناسفة-حاول-اقتحام-حفل-تنصيب-الرئيس-البرازيلي-لولا-دا-سيلفا-1071830074.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي

لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

19:14 GMT 01.01.2023
© AP Photo / Gustavo Morenoالرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Gustavo Moreno
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أدى لولا دا سيلفا، اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل، من مقر البرلمان البرازيلي، اليوم الأحد.
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت الصفحة الرسمية للرئيس البرازيلي، في بث مباشر، "مراسم أداء اليمين الدستورية، ليصبح لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة في تاريخه".
أنصار الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا في حفل تنصيبه في ساحة تريس بوديريس أمام قصر بلانالتو في برازيليا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
توقيف شخص مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا
17:20 GMT
وأوقفت الشرطة البرازيلية، رجلًا مسلحًا بسكين وعبوة ناسفة، حاول الوصول إلى حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في العاصمة برازيليا.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن الشرطة البرازيلية "أوقفت رجلًا مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول الوصول إلى الساحة التي يُقام فيها حفل تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في العاصمة برازيليا".
وانتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.
واعتقلت الشرطة البرازيلية، الخميس، الماضي، أربعة أشخاص على الأقل خلال حملة مداهمات على مستوى البلاد، بالتزامن مع تحقيقات في محاولة انقلاب مزعومة خلال أعمال شغب أشعلها أنصار الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته.
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