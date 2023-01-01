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مدفأة تودي بحياة أسرة جزائرية في آخر أيام 2022
مدفأة تودي بحياة أسرة جزائرية في آخر أيام 2022
لقي 4 أشخاص مصرعهم اختناقا بالغاز في منزلهم العائلي في مدينة ششار في ولاية خنشلة الجزائرية. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T08:44+0000
2023-01-01T08:44+0000
الجزائر
اختناق
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وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر في بيان مقتضب عبر حسابها في موقع "تويتر"، يوم السبت، إن وحداتها في ولاية خنشلة تدخلت لنقل جثث أربعة أشخاص متوفين.وأوضحت أن سبب الوفاة هو الاختناق جراء استنشاق الغاز المتسرب من مدفئة المنزل.وأضاف المنشور أن "المتوفين هم رجل وامرأتان وطفل، تسمموا باستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون".وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الضحايا الأربع وهم رجل وامرأتان وطفل، من عائلة واحدة.
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الجزائر, اختناق
الجزائر, اختناق

مدفأة تودي بحياة أسرة جزائرية في آخر أيام 2022

08:44 GMT 01.01.2023
© Sputnik . mohamed Hemidaحريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . mohamed Hemida
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لقي 4 أشخاص مصرعهم اختناقا بالغاز في منزلهم العائلي في مدينة ششار في ولاية خنشلة الجزائرية.
وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر في بيان مقتضب عبر حسابها في موقع "تويتر"، يوم السبت، إن وحداتها في ولاية خنشلة تدخلت لنقل جثث أربعة أشخاص متوفين.
وأوضحت أن سبب الوفاة هو الاختناق جراء استنشاق الغاز المتسرب من مدفئة المنزل.
وأضاف المنشور أن "المتوفين هم رجل وامرأتان وطفل، تسمموا باستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون".
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الضحايا الأربع وهم رجل وامرأتان وطفل، من عائلة واحدة.
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