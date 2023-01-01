https://sputnikarabic.ae/20230101/32-سيدة-سعودية-يبدأن-مهمة-قيادة-قطار-الحرمين-فيديو-1071835383.html
32 سيدة سعودية يبدأن مهمة قيادة قطار الحرمين.. فيديو
32 سيدة سعودية يبدأن مهمة قيادة قطار الحرمين.. فيديو
أعلنت الخطوط الحديدة السعودية (سار)، اليوم الأحد، تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين في تجربة هي الأولى من نوعها في المملكة. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T20:40+0000
2023-01-01T20:40+0000
2023-01-01T20:40+0000
مجتمع
السعودية
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وقالت في حسابها على تويتر "32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم ليكنّ بذلك أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع ".من جانبه، قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي إن بلاده سجلت اليوم "خطوة جديدة في جانب توطين الكفاءات وتمكين المرأة بقطاع النقل.وأضاف "نسعد بتدشيننا للمرحلة الأولى من برنامج إعداد قائدات قطار الحرمين السريع، لنواصل بذلك خطواتنا في دعم الكوادر الوطنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية".يشار إلى أن قطار الحرمين السريع هو خط سكة حديدية كهربائي في السعودية، يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، ويعد أسرع قطار في الشرق الأوسط.بدوره، قال بشار بن خالد المالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدة السعودية في تغريدة على تويتر: "تأهيل أول دفعة من قائدات قطار الحرمين السريع هو مصدر فخر واعتزاز لنا في سار، وتأكيد للثقة الكبيرة والدور المهم الذي تلعبه المرأة السعودية في التنمية والمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030".وخلال الست سنوات الأخيرة الماضية، شهدت السعودية تحولات اجتماعية واسعة، فيما يتعلق بمشاركة المرأة، بدأت بالسماح للنساء بقيادة السيارة بأمر ملكي في عام 2017.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية
32 سيدة سعودية يبدأن مهمة قيادة قطار الحرمين.. فيديو
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أعلنت الخطوط الحديدة السعودية (سار)، اليوم الأحد، تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين في تجربة هي الأولى من نوعها في المملكة.
وقالت في حسابها على تويتر "32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم ليكنّ بذلك أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع ".
من جانبه، قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي إن بلاده سجلت اليوم "خطوة جديدة في جانب توطين الكفاءات وتمكين المرأة بقطاع النقل.
وأضاف "نسعد بتدشيننا للمرحلة الأولى من برنامج إعداد قائدات قطار الحرمين السريع، لنواصل بذلك خطواتنا في دعم الكوادر الوطنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية".
يشار إلى أن قطار الحرمين السريع
هو خط سكة حديدية كهربائي في السعودية، يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، ويعد أسرع قطار في الشرق الأوسط.
بدوره، قال بشار بن خالد المالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدة السعودية في تغريدة على تويتر: "تأهيل أول دفعة من قائدات قطار الحرمين السريع هو مصدر فخر واعتزاز لنا في سار، وتأكيد للثقة الكبيرة والدور المهم الذي تلعبه المرأة السعودية في التنمية والمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030".
وخلال الست سنوات الأخيرة الماضية، شهدت السعودية
تحولات اجتماعية واسعة، فيما يتعلق بمشاركة المرأة، بدأت بالسماح للنساء بقيادة السيارة بأمر ملكي في عام 2017.