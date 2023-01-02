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https://sputnikarabic.ae/20230102/إصابة-5-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-شمال-الضفة-الغربية-1071838020.html
إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية
إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية
اشتباكات عنيفة شهدتها قرية "كفردان"، في قضاء جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الاثنين، بعد اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للقرية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T02:15+0000
2023-01-02T02:15+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
جنين
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حاول المقاومون الفلسطينيون منع قوات الجيش الإسرائيلي من دخول القرية ومحاصرة منزلي منفذي عملية كمين الجلمة.وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، "حاصرت قوات جيش الاحتلال منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن عابد وعبد الرحمن هاني عابد في بلدة كفردان وطلب من العائلتين الإخلاء تمهيدًا لهدم منزليهما".وأشار المركز الفلسطيني للإعلام، إن عدة إصابات وقعت في صفوف الشباب الفلسطيني في قرية كفردان وصلت مشفى ابن سينا بمدينة جنين.وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام فلسطينية نقل عدة مصابين داخل مستشفى ابن سينا بمدينة جنين.وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن "خمسة مصابين من بلدة كفردان، وصلوا للمستشفى، بينهم مصابان بحالة خطيرة، الأول في الشريان الرئيسي للفخد الأيمن، والمصاب الثاني تعرض لرصاصة متفجرة في الصدر".ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا لجرافات إسرائيلية قالت إنها تستعد لهدم منزلي منفذي الهجوم.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, جنين
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, جنين

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية

02:15 GMT 02.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالاضراب يعم الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجاً على وفاة الأسير ناصر أبو حميد داخل السجون الإسرائيلية
الاضراب يعم الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجاً على وفاة الأسير ناصر أبو حميد داخل السجون الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اشتباكات عنيفة شهدتها قرية "كفردان"، في قضاء جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الاثنين، بعد اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للقرية.
حاول المقاومون الفلسطينيون منع قوات الجيش الإسرائيلي من دخول القرية ومحاصرة منزلي منفذي عملية كمين الجلمة.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، "حاصرت قوات جيش الاحتلال منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن عابد وعبد الرحمن هاني عابد في بلدة كفردان وطلب من العائلتين الإخلاء تمهيدًا لهدم منزليهما".
وأشار المركز الفلسطيني للإعلام، إن عدة إصابات وقعت في صفوف الشباب الفلسطيني في قرية كفردان وصلت مشفى ابن سينا بمدينة جنين.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام فلسطينية نقل عدة مصابين داخل مستشفى ابن سينا بمدينة جنين.
وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن "خمسة مصابين من بلدة كفردان، وصلوا للمستشفى، بينهم مصابان بحالة خطيرة، الأول في الشريان الرئيسي للفخد الأيمن، والمصاب الثاني تعرض لرصاصة متفجرة في الصدر".
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا لجرافات إسرائيلية قالت إنها تستعد لهدم منزلي منفذي الهجوم.
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