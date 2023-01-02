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https://sputnikarabic.ae/20230102/إعلام-بايدن-لم-يتخذ-بعد-القرار-حول-الترشح-لرئاسة-الولايات-المتحدة-في-2024-1071838554.html
إعلام: بايدن لم يتخذ بعد قرار الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في 2024
إعلام: بايدن لم يتخذ بعد قرار الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في 2024
لم يتخذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القرار حول إعادة الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2024، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T04:22+0000
2023-01-02T04:22+0000
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به صحيفة "بوليتيكو" مع الإشارة إلى مصادرها الخاصة، يواصل بايدن مناقشة هذا الأمر مع العائلة، والأصدقاء، ومجموعة صغيرة من الحلفاء السياسيين خلال إجازته في جزيرة سانتا كروز (جزر فيرجن).ويشار إلى أن السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن تدعم مشاركة زوجها في السباق الرئاسي القادم، لكن عدداً من الديمقراطيين قلقون بشأن تقدم بايدن في السن.ومع ذلك، تقول المصادر إن هناك "احتمالاً كبيراً ومتزايداً" بأن بايدن سيقوم بالترشح مرة أخرى، وسيتم الإعلان عن ذلك أبكر من المتوقع.
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جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: بايدن لم يتخذ بعد قرار الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في 2024

04:22 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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لم يتخذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القرار حول إعادة الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2024، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به صحيفة "بوليتيكو" مع الإشارة إلى مصادرها الخاصة، يواصل بايدن مناقشة هذا الأمر مع العائلة، والأصدقاء، ومجموعة صغيرة من الحلفاء السياسيين خلال إجازته في جزيرة سانتا كروز (جزر فيرجن).
ويشار إلى أن السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن تدعم مشاركة زوجها في السباق الرئاسي القادم، لكن عدداً من الديمقراطيين قلقون بشأن تقدم بايدن في السن.
16 يونيو/ حزيران 2021 - صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف السويسرية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
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ومع ذلك، تقول المصادر إن هناك "احتمالاً كبيراً ومتزايداً" بأن بايدن سيقوم بالترشح مرة أخرى، وسيتم الإعلان عن ذلك أبكر من المتوقع.
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