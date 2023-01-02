https://sputnikarabic.ae/20230102/الدفاع-الروسية-مقتل-63-عسكريا-روسيا-جراء-سقوط-أربعة-صواريخ-في-منطقة-ماكييفكا-1071852228.html
الدفاع الروسية: مقتل 63 عسكريا روسيا جراء سقوط أربعة صواريخ في منطقة ماكييفكا
الدفاع الروسية: مقتل 63 عسكريا روسيا جراء سقوط أربعة صواريخ في منطقة ماكييفكا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 63 عسكريا روسيا نتيجة سقوط أربعة صواريخ على نقطة التوزيع المؤقت للقوات الروسية في منطقة ماكييفكا. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T13:24+0000
2023-01-02T13:24+0000
2023-01-02T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت الوزارة في بيان اليومالاثنين، "قصف نظام كييف بستة صواريخ من طراز هيمارس نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ميكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من نوع "هيمارس".وأضافت الوزارة "نتيجة إصابة نقطة انتشار مؤقتة بأربعة صواريخ برأس حربي شديد الانفجار، قتل 63 جنديا روسيا. وسيتم تزويد أقارب وأصدقاء الجنود القتلى بكل المساعدة والدعم اللازمين".
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روسيا
الدفاع الروسية: مقتل 63 عسكريا روسيا جراء سقوط أربعة صواريخ في منطقة ماكييفكا
13:24 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 63 عسكريا روسيا نتيجة سقوط أربعة صواريخ على نقطة التوزيع المؤقت للقوات الروسية في منطقة ماكييفكا.
قالت الوزارة في بيان اليومالاثنين، "قصف نظام كييف بستة صواريخ من طراز هيمارس نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ميكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من نوع "هيمارس".
وأضافت الوزارة "نتيجة إصابة نقطة انتشار مؤقتة بأربعة صواريخ برأس حربي شديد الانفجار، قتل 63 جنديا روسيا. وسيتم تزويد أقارب وأصدقاء الجنود القتلى بكل المساعدة والدعم اللازمين".