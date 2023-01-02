https://sputnikarabic.ae/20230102/بشرى-للمسنين-ابتكار-عقار-يمنع-فقدان-البصر-إثر-مرض-شائع-1071839547.html

بشرى للمسنين.. ابتكار عقار يمنع فقدان البصر إثر مرض شائع

بشرى للمسنين.. ابتكار عقار يمنع فقدان البصر إثر مرض شائع

ابتكر عدد من العلماء عقارا جديدا يبطئ من تطور مشكلة العين الشائعة، والذي يمكنه إعفاء آلاف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعمى من الحقن الشهرية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T05:42+0000

2023-01-02T05:42+0000

2023-01-02T05:42+0000

علوم

العين

عقار طبي

فقدان البصر

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ويمكن للعقار الجديد والمسمى "فاريسيماب" (faricimab)، أن يمنع تدهور البصر بفعالية أكبر ودون الحاجة لجرعات شهرية، وخاصة المسنين الذين يعانون من انسداد الوريد الشبكي الفرعي المؤدي لفقدان البصر تدريجياً، لكن الآن في انفراجة طبية واعدة يمكنه منع فقدان البصر من خلال 3 جرعات سنويا فقط.وفقا لشركة "هوفمان-لا روش" السويسرية المطورة للعقار، يعمل "فاريسيماب" على خفض مستويات مركب في الدم يسمى "Ang2"، والذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث تسرب في الأوعية الدموية وتفاقم حالة انسداد الوريد الفرعي.وتشير الدراسات إلى أن 50000 بريطاني يعانون من انسداد الوريد الشبكي كل عام، الغالبية منهم تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. الحقن الحالية قادرة على إصلاح الأضرار التي لحقت بالأوردة، ولكن يجب إعطاؤها مباشرة في العين كل شهر.الفعاليةأثبت العقار الجديد فعاليته في التجارب، لذلك يعتقد العلماء أن مرضى انسداد الوريد الشبكي، والذي يعد السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى المسنين فوق سن 60 عاماً، لن يحتاجوا سوى 3 حقن سنوياً لمنع تدهور بصرهم بسبب المرض.وقالت كريستيانا داينا، استشارية طب العيون في جامعة نورث ويست لندن: "تتطلب العلاجات الحالية قضاء المرضى الكثير من الوقت في المستشفى، في حين يمكن أخذ حقن فاريسيماب كل 4 أشهر فقط".ويقول الخبراء إن هذا العقار يمثل "انفراجة كبيرة" لجودة حياة المرضى الذين يعانون من هذا المرض التنكسي، والذي يحدث عندما يتم انسداد أحد الأوردة الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العين بسبب جلطة، ما يؤدي إلى تسرب الدم والسوائل الأخرى إلى الشبكية، ويتسبب في حدوث كدمات وتورم.

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علوم, العين, عقار طبي, فقدان البصر