https://sputnikarabic.ae/20230102/رئيس-الوزراء-العراقي-يفصح-عن-ذمته-المالية-للعام-2023-1071844284.html
رئيس الوزراء العراقي يفصح عن ذمته المالية للعام 2023
رئيس الوزراء العراقي يفصح عن ذمته المالية للعام 2023
أعلنت السلطات العراقية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تقدم بكشف ذمته المالية للعام 2023. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T09:39+0000
2023-01-02T09:39+0000
2023-01-02T09:39+0000
أخبار العراق اليوم
رئيس الوزراء العراقي
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جاء هذا في بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن دائرة الوقاية في الهيئة تلقت استمارة كشف الذمة المالية الخاصة بالسوداني ليصبح أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم المالية للعام 2023.وأشار إلى أن الدائرة تسلمت كذلك استمارة كشف الذمة المالية المتعلقة برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان خلف.وأشار البيان إلى أن قانون الهيئة المعدل، ينص على إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية.
https://sputnikarabic.ae/20230101/هل-يدخل-العراق-مواجهات-مسلحة-بعد-حديث-السوداني-عن-هيكلة-جهاز-الاستخبارات؟-1071833974.html
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أخبار العراق اليوم, رئيس الوزراء العراقي
أخبار العراق اليوم, رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي يفصح عن ذمته المالية للعام 2023
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أعلنت السلطات العراقية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تقدم بكشف ذمته المالية للعام 2023.
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن دائرة الوقاية في الهيئة تلقت استمارة كشف الذمة المالية الخاصة بالسوداني ليصبح أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم المالية للعام 2023.
وأشار إلى أن الدائرة تسلمت كذلك استمارة كشف الذمة المالية المتعلقة برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان خلف.
وأشار البيان إلى أن قانون الهيئة المعدل، ينص على إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء
ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية.