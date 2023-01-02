https://sputnikarabic.ae/20230102/فيديو-متداول-لـتساقط-الثلوج-بغزارة-فوق-الكعبة-والسلطات-تعلق-1071845222.html
فيديو متداول لـ"تساقط الثلوج بغزارة فوق الكعبة"... والسلطات تعلق
فيديو متداول لـ"تساقط الثلوج بغزارة فوق الكعبة"... والسلطات تعلق
فندت إمارة منطقة مكة والمركز الوطني السعودي للأرصاد، مقطعا مصورا، لتساقط الثلوج على الكعبة، في ظل الأمطار التي تشهدها المملكة. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T10:17+0000
2023-01-02T10:17+0000
2023-01-02T10:17+0000
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ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على "تويتر"، صورة من الفيديو المتداول على مواقع التواصل، معلقة بأنه "غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية".وحث مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة الجميع على أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لحالة مطرية طوال هذا الأسبوع.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
فيديو متداول لـ"تساقط الثلوج بغزارة فوق الكعبة"... والسلطات تعلق
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فندت إمارة منطقة مكة والمركز الوطني السعودي للأرصاد، مقطعا مصورا، لتساقط الثلوج على الكعبة، في ظل الأمطار التي تشهدها المملكة.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على "تويتر"، صورة من الفيديو المتداول على مواقع التواصل، معلقة بأنه "غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية".
ونشر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني مقطع الفيديو المتداول قائلا، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية".
وحث مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة الجميع على أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لحالة مطرية طوال هذا الأسبوع.